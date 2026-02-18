الإعلام الأمريكي: ترامب يقترب من إصدار أمر بشن حرب كبيرة على إيران

الأربعاء 18 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال تقرير إعلامي أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقترب من مواجهة عسكرية كبيرة مع إيران، قد تأخذ شكل هجوم متكامل يستمر لأسابيع.

جاء ذلك بحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، الأربعاء، نقلا عن مصادر لم يسمها.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة باتت أقرب إلى حرب كبيرة مع إيران أكثر مما يعتقد الكثير من الأمريكيين، وأن العملية قد تبدأ قريبا.

وأضاف أن أي عملية عسكرية محتملة قد تكون واسعة النطاق وتستمر لأسابيع.

التقرير لفت إلى أن العملية المحتملة قد تتم في إطار "تحرك أمريكي – إسرائيلي" مشترك.

وأشار إلى إجراء أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية أمريكية إلى الشرق الأوسط لنقل أنظمة أسلحة وذخائر، فضلا عن إرسال 50 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" و"إف 22" و"إف 16" إلى المنطقة في الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفق أكسيوس فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك إصدار أمر بشن حرب واسعة النطاق ضد إيران. وقال إن الحرب قد تندلع عاجلاً، وستكون أشد وطأة مما يتصوره معظم الأمريكيين وستستمر لأسابيع.

كما نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين اثنين أن حكومة تل أبيب تدعم استهداف البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، بل وتطرح سيناريو تغيير النظام، وتستعد لاحتمال اندلاع حرب خلال أيام.

كما أورد التقرير أن بعض المصادر الأمريكية ترى أن واشنطن قد تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أي تحرك عسكري، فيما نقل عن مستشار لترامب (لم يُكشف عن اسمه) قوله إن احتمال تنفيذ هجوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة يصل إلى 90 بالمئة.

واليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرات إف إيه 18 سوبر هورنت هبطت على سطح حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ببحر العرب.

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوّح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

والثلاثاء، رعت سلطنة عمان جولة مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية، بعد أخرى سابقة بالعاصمة مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري.