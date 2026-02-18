الإعلام الأمريكي: ترامب يقترب من إصدار أمر بشن حرب كبيرة على إيران رمضان يبدأ الجمعة عند هؤلاء الحكومة تبدأ صرف مرتبات يناير رئيس الحكومة يدلي بتصريح فور وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن رسالة أمريكية سرية الي العراق ومهلة 48 ساعة للحسم ثورة الذكاء الاصطناعي.. صفقات مليارية من غوغل وإنفيديا في الهند 9 مقترحات للإفطار.. صديقة للقلب وتشبعك لساعات سن 40 للمرأة- خبيرة تغذية تحذر: نقص هذا العنصر خطر على عقلِك خرج من الدولاب بعد 20 عاما.. تعرف على مشروع استيطاني ضمن مخطط تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة استعدادا لضرب إيران
أعلن مسلمو نيوزيلندا وفيجي غدا الخميس المكمل لشهر شعبان والجمعة أول يوم من رمضان، بسبب عدم رؤية الهلال، الليلة.
وأمس الثلاثاء، أعلنت عشر دول إسلامية، ثبوت رؤية هلال رمضان، ليكون الأربعاء أول أيام صيام شهر رمضان لعام 1447 هجرية، ومنها اليمن والسعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات والصومال.
بينما أعلنت الأردن وسوريا وعمان وإيران، ومصر وليبيا وتونس والجزائر ، الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.
أما اليوم فأعلنت المغرب غدا الخميس أول أيام رمضان، كآخر الدول التي تتحرى الهلال.
كما أعلن المجلس الأوروبي، إضافة إلى تركيا، سنغافورة، اليابان، ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنغلادش، كوريا الجنوبية، الهند، بروناي، الخميس أول ايام شهر رمضان.