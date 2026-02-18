رمضان يبدأ الجمعة عند هؤلاء

الأربعاء 18 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن مسلمو نيوزيلندا وفيجي غدا الخميس المكمل لشهر شعبان والجمعة أول يوم من رمضان، بسبب عدم رؤية الهلال، الليلة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت عشر دول إسلامية، ثبوت رؤية هلال رمضان، ليكون الأربعاء أول أيام صيام شهر رمضان لعام 1447 هجرية، ومنها اليمن والسعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات والصومال.

بينما أعلنت الأردن وسوريا وعمان وإيران، ومصر وليبيا وتونس والجزائر ، الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

أما اليوم فأعلنت المغرب غدا الخميس أول أيام رمضان، كآخر الدول التي تتحرى الهلال.

كما أعلن المجلس الأوروبي، إضافة إلى تركيا، سنغافورة، اليابان، ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنغلادش، كوريا الجنوبية، الهند، بروناي، الخميس أول ايام شهر رمضان.