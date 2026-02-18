الإعلام الأمريكي: ترامب يقترب من إصدار أمر بشن حرب كبيرة على إيران رمضان يبدأ الجمعة عند هؤلاء الحكومة تبدأ صرف مرتبات يناير رئيس الحكومة يدلي بتصريح فور وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن رسالة أمريكية سرية الي العراق ومهلة 48 ساعة للحسم ثورة الذكاء الاصطناعي.. صفقات مليارية من غوغل وإنفيديا في الهند 9 مقترحات للإفطار.. صديقة للقلب وتشبعك لساعات سن 40 للمرأة- خبيرة تغذية تحذر: نقص هذا العنصر خطر على عقلِك خرج من الدولاب بعد 20 عاما.. تعرف على مشروع استيطاني ضمن مخطط تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة استعدادا لضرب إيران
بدأت الحكومة اليمنية الشرعية، صرف مرتبات شهر يناير 2026م لموظفي وحدات الخدمة العامة والعاملين في القطاع المدني، اليوم الأربعاء اول أيام شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني.
وقال مصدر حكومي مسؤول لوكالة (سبأ)، ان رئيس الوزراء، أصدر توجيهات لوزارة المالية والبنك المركزي اليمني باستكمال إجراءات صرف مرتبات بقيه القطاعات بشكل عاجل، والحرص على انجاز آلية لضمان انتظام صرف المرتبات في مواعيدها المحددة دون تأخير.