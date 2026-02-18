الحكومة تبدأ صرف مرتبات يناير

الأربعاء 18 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

بدأت الحكومة اليمنية الشرعية، صرف مرتبات شهر يناير 2026م لموظفي وحدات الخدمة العامة والعاملين في القطاع المدني، اليوم الأربعاء اول أيام شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني.

وقال مصدر حكومي مسؤول لوكالة (سبأ)، ان رئيس الوزراء، أصدر توجيهات لوزارة المالية والبنك المركزي اليمني باستكمال إجراءات صرف مرتبات بقيه القطاعات بشكل عاجل، والحرص على انجاز آلية لضمان انتظام صرف المرتبات في مواعيدها المحددة دون تأخير.