رئيس الحكومة يدلي بتصريح فور وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن

الأربعاء 18 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لمباشرة مهامه من داخل الوطن وقيادة العمل الحكومي، في تأكيد عملي على التزام الحكومة بالحضور الميداني وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، وفق وكالة سبأ.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لدى وصوله مطار عدن الدولي في تصريح أن عودة الحكومة إلى عدن تعكس إصرارها على تحمل مسؤولياتها الوطنية من الداخل، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، منوهاً بالدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ودورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرات الدولة وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والتكامل مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الوطنية، بدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال الأيام القادمة سلسلة اجتماعات ولقاءات لمتابعة سير الأداء الحكومي، ووضع معالجات عاجلة للقضايا الخدمية والاقتصادية والامنية ذات الأولوية، بحسب الوكالة.