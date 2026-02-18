رئيس الحكومة يدلي بتصريح فور وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن رسالة أمريكية سرية الي العراق ومهلة 48 ساعة للحسم ثورة الذكاء الاصطناعي.. صفقات مليارية من غوغل وإنفيديا في الهند 9 مقترحات للإفطار.. صديقة للقلب وتشبعك لساعات سن 40 للمرأة- خبيرة تغذية تحذر: نقص هذا العنصر خطر على عقلِك خرج من الدولاب بعد 20 عاما.. تعرف على مشروع استيطاني ضمن مخطط تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة استعدادا لضرب إيران قمع ممنهج في صنعاء.. الحوثيون يطاردون المحامين ويخنقون ما تبقى من العدالة من نوبل إلى حارس الديمقراطية: توكل كرمان تتوج بجائزة دولية جديدة في برلين وتتعهد بمواصلة النضال ضد الاستبداد مأرب تستنفر أجهزتها الأمنية: خطة رمضان لمواجهة الحوثيين وحماية السكينة العامة
وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لمباشرة مهامه من داخل الوطن وقيادة العمل الحكومي، في تأكيد عملي على التزام الحكومة بالحضور الميداني وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، وفق وكالة سبأ.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لدى وصوله مطار عدن الدولي في تصريح أن عودة الحكومة إلى عدن تعكس إصرارها على تحمل مسؤولياتها الوطنية من الداخل، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، منوهاً بالدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ودورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرات الدولة وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والتكامل مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الوطنية، بدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال الأيام القادمة سلسلة اجتماعات ولقاءات لمتابعة سير الأداء الحكومي، ووضع معالجات عاجلة للقضايا الخدمية والاقتصادية والامنية ذات الأولوية، بحسب الوكالة.