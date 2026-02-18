ثورة الذكاء الاصطناعي.. صفقات مليارية من غوغل وإنفيديا في الهند

الأربعاء 18 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

تسارعت وتيرة الاستثمارات والشراكات التقنية في الهند مع إعلان عمالقة التكنولوجيا الأميركيين صفقات كبرى خلال قمة «تأثير الذكاء الاصطناعي» المنعقدة في نيودلهي، في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية على ريادة هذا القطاع سريع النمو.

وأعلنت «غوغل» عزمها إنشاء كابلات بحرية جديدة تنطلق من الهند لتعزيز الربط المباشر مع سنغافورة وجنوب إفريقيا وأستراليا، في إطار خطة لتوسيع البنية التحتية الرقمية وتلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة، خصوصاً المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي إن الهند «مرشحة لمسار استثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي»، مؤكداً رغبة الشركة في أن تكون شريكاً رئيسياً في هذه المسيرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمار بقيمة 15 مليار دولار كانت الشركة قد أعلنته في أكتوبر الماضي لإنشاء أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي لها خارج الولايات المتحدة، في مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش.

من جانبها، كشفت «إنفيديا»، أكبر شركة في العالم في القيمة السوقية، عن شراكات مع ثلاث شركات هندية للحوسبة السحابية لتزويد مراكز البيانات بمعالجات متقدمة قادرة على تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت شركة «إل آند تي» السحابية في مومباي تعاونها مع إنفيديا لبناء ما وصفته بـ«أكبر مصنع ذكاء اصطناعي بقدرة غيغاواط في الهند».

وأكد الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ أن هذه الاستثمارات تضع الأساس لبنية تحتية عالمية المستوى تدعم نمو الهند الاقتصادي، دون الكشف عن قيمة محددة للصفقة.

وفي السياق ذاته، أبرمت شركة «يوتا» الهندية صفقة بقيمة ملياري دولار مع إنفيديا لتوريد 20 ألف معالج متطور للذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز قدرات البلاد التقنية.

وتجمع القمة، التي تُعقد للعام الرابع على التوالي، عشرات القادة والوزراء لمناقشة فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي، من فقدان الوظائف إلى انتشار المعلومات المضللة.

ومن المقرر أن يصدر بيان مشترك في ختام الفعاليات بمشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وقادة دول من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وخلال العام الماضي، تقدمت الهند إلى المركز الثالث عالمياً في تصنيف تنافسية الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد، متجاوزة كوريا الجنوبية واليابان، ما يعكس تسارع طموحاتها في هذا المجال