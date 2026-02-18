9 مقترحات للإفطار.. صديقة للقلب وتشبعك لساعات

الأربعاء 18 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

يُعدّ الفطور فرصة ذهبية لدعم صحة القلب منذ بداية اليوم، لكن بشرط أن يكون "مشبعاً" لا "مُثقلاً".

والقاعدة الأهم هي المزج بين الكربوهيدرات المعقّدة والبروتين الجيّد والدهون غير المشبعة؛ فهذا التوازن يساعد على ثبات الطاقة، ويقلّل نوبات الجوع السريع، ويدعم الكوليسترول وضغط الدم.

وبحسب تقرير لخبراء التغذية في موقع "VeryWellHealth" الصحي، فيما يلي 9 خيارات عملية ومحبّبة يمكن تدويرها خلال الأسبوع:

الشوفان والعصائد الشوفان ليس "موضة"، بل خياراً ثابتاً لصحة القلب، خصوصاً لأنه غنيّ بألياف بيتا-غلوكان التي ترتبط بانخفاض الكوليسترول الضار (LDL).

والمقترح لوجبة سريعة يتكون من شوفان مطبوخ بالحليب قليل الدسم مع فاكهة ومكسرات أو بذور. 2) لفائف وسندويتشات الحبوب الكاملة خبز أو تورتيلا من الحبوب الكاملة تمنحك أليافاً أطول مفعولاً من الخبز الأبيض.

واملأها ببيض (أو بياض بيض فقط) مع خضار (طماطم أو فلفل) وأفوكادو وشرائح ديك رومي بدل اللحم المصنّع. 3) أطباق البيض البيض مصدر بروتين ممتاز، ويمكن جعله "أقرب للقلب" عبر إضافة الخضار وتقليل الملح والدهون المشبعة. ومن بين الاختيارات الداعمة للقلب:

أومليت السبانخ والمشروم مع شريحة خبز حبوب كاملة. ولمحبي السمك؛ فإن إضافة السلمون تمنحك أوميغا-3 المفيدة للقلب. 4) المافن المنزلي الصحي المافن لا يعني بالضرورة سكراً وزبدة.

وعند تحضيره في المنزل يمكنك تحويله إلى فطور متوازن. والبدائل الذكية تشمل دقيق الحبوب الكاملة وموز أو توت مع مكسرات وخضار مبشور (مثل الكوسا). 5) الزبادي أو الجبن القريش قاعدة سهلة ومشبعة إذا اخترت نوعاً مرتفع البروتين وقليل السكر.

وهناك أفكار لإضافات مثل التوت مع الشوفان أو الموسلي وإضافة بذور الكتان أو الشيا، مع مكسرات ورشة شوكولاتة داكنة (بنسبة كاكاو عالية) بكميات صغيرة. 6) بان كيك أو كريب الحبوب الكاملة نسخة أكثر دعماً للقلب من "النسخ البيضاء".

ويمكن أن تجعلها أكثر إشباعاً بإضافة الفاكهة الطازجة وزبادي يوناني بدل الشراب السكري بكثرة. 7) توست "محمّل" التوست قد يبدو بسيطاً… لكنه يتحول إلى فطور ممتاز إذا "حُمّل" بالمكونات الصحيحة.

ومن بين التركيبات الناجحة الأفوكادو وبيضة نصف مسلوقة، أو زبدة مكسرات وشرائح تفاح، أو سلمون مدخن مع ليمون وفجل (مع مراعاة تقليل الملح إن أمكن). 8) السموذي وأطباق الفاكهة السموذي وحده قد لا يُشبع إذا كان مجرد فاكهة، والسر في إضافة البروتين والألياف.

ومن أجل خلطة مشبعة، استخدم فاكهة مع سبانخ وزبادي يوناني وبذور كتان إضافة إلى مكسرات مطحونة ناعماً. 9) "طبق تشاركوتيري" للفطور ليس طبقا للضيافة فقط، بل اصنع طبقاً صغيراً يجمع كل العناصر دون طبخ طويل.

ويشمل فواكه أو توت، خضروات مقطعة، جبن قليل الدسم، بروتين خفيف (شرائح دجاج)، ومقرمشات حبوب كاملة، وحفنة مكسرات.

كيف تبني فطوراً صحياً للقلب في دقيقة؟

من أجل فطور صحي، يوصي الخبراء بوجود هذه العناصر:

- ألياف: شوفان أو خبز حبوب كاملة أو فاكهة. - بروتين: بيض أو زبادي أو جبن قريش أو بقوليات. - دهون صحية: أفوكادو أو مكسرات أو بذور أو زيت زيتون. والنصيحة الذهبية هي تقلّيل اللحوم المصنّعة والملح، واستبدالها بتوابل وأعشاب.