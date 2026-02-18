سن 40 للمرأة- خبيرة تغذية تحذر: نقص هذا العنصر خطر على عقلِك

الأربعاء 18 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

ماذا تحتاج المرأة بعد سن الأربعين؟

يصبح عقلها أكثر احتياجًا لأحماض أوميجا 3، لأن نقصها له تأثيرات سلبية على صحة الدماغ.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أضرار نقص أوميجا 3 على دماغ المرأة بعد سن الأربعين، وفقًا للدكتورة عبير هاني، خبيرة التغذية.

ما هي أضرار نقص أوميجا 3 على دماغ المرأة بعد سن الأربعين؟

1- ضعف الذاكرةالنسيان بعد سن الأربعين أكثر شيوعًا بين النساء اللاتي يعانين من نقص أحماض أوميجا 3، لأن حمض الدوكوساهيكسانويك DHA من المكونات الأساسية في خلايا الدماغ.وتساعد أحماض أوميجا 3 على تقوية الذاكرة وتعزيز عملية نقل الإشارات العصبية، مما يقلل من النسيان.

2- تقلب المزاجالاكتئاب بعد سن الأربعين من أعراض نقص أحماض أوميجا 3 عند النساء، لأن تقلب المزاج والتوتر يرتطبان ارتباطًا وثيقًا بانخفاضها في الجسم.

3- نقص التركيزنقص أوميجا 3 بعد سن الأربعين يجعل النساء يواجهن صعوبة كبيرة في أداء الأعمال التي تتطلب منهن المزيد من التركيز.ويتأثر الدماغ بدون أحماض أوميجا 3 بالإجهاد وقلة النوم والضغط العصبي بسهولة، مما يؤدي إلى التدهور الذهني وتشتت الانتباه.

4- سوء تغذية الجهاز العصبيعندما تنخفض أحماض أوميجا 3 عند النساء بعد سن الأربعين، يقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، وتتراجع التغذية الواصلة للخلايا العصبية، مما يؤثر سلبًا على وظائف الجهاز العصبي المركزي.

يمكن للنساء الحصول على أحماض أوميجا 3 بصورة طبيعية عن طريق تناول الأطعمة التالية:

-السلمون.-السردين.-التونة.-عين الجمل.-بذور الكتان.-بذور الشيا.وإذا كانت المرأة ترغب في الحصول على كبسولات أوميجا 3، عليها استشارة الطبيب في البداية، خاصةً إذا كانت مصابة بأحد الأمراض المزمنة، لمعرفة ما إذا كانت حبوب زيت السمك آمنة لصحتها أم لا، وتحديد الجرعة المناسبة منها في اليوم