من نوبل إلى حارس الديمقراطية: توكل كرمان تتوج بجائزة دولية جديدة في برلين وتتعهد بمواصلة النضال ضد الاستبداد

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 408

أعلنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، اليوم الثلاثاء، تسلمها جائزة “حارس الديمقراطية” من المنتدى العالمي في برلين، مؤكدة أن التكريم يمثل، بحسب تعبيرها، تقديراً لكل من ناضل من أجل الحرية والديمقراطية.

وقالت كرمان في منشور على منصة “إكس” إنها تقبل الجائزة “بكل فخر”، معتبرة أن هذا التكريم “ليس لها وحدها، بل لكل إنسان آمن بأن الحرية حق أصيل، وكافح في سبيلها”. وأضافت أنها تتسلم الجائزة باسم “الشجعان الذين قاوموا الاستبداد” وباسم النساء والرجال الذين دفعوا ثمن الدفاع عن الحرية.

وأكدت الناشطة اليمنية أن الجائزة تمنحها “التزاماً إضافياً” بمواصلة ما وصفته بمواجهة المستبدين والدفاع عن المظلومين ومنتهكي الحقوق، مشددة على إيمانها بعالم “يحكمه القانون وتصان فيه كرامة الإنسان”.

كما تعهدت بالاستمرار في دعم قضايا الحرية والديمقراطية، قائلة إن “الشعوب تنتصر، وأن الحرية تنتصر”، وفق ما ورد في منشورها.

وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان قد تسلّمت جائزة نوبل في 10 ديسمبر/كانون الأول 2011 خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة النرويجية أوسلو، وذلك بعد إعلان فوزها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وتُعد كرمان أول امرأة عربية تفوز بجائزة نوبل للسلام، كما كانت آنذاك أصغر الحاصلين عليها في فئتها.