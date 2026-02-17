من نوبل إلى حارس الديمقراطية: توكل كرمان تتوج بجائزة دولية جديدة في برلين وتتعهد بمواصلة النضال ضد الاستبداد مأرب تستنفر أجهزتها الأمنية: خطة رمضان لمواجهة الحوثيين وحماية السكينة العامة رسالة دكتوراه يمنية تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحافة وتأثيره على المعايير المهنية اللواء سلطان العرادة يدعو الإدارة الأمريكية إلى دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار، ويطالب بمساندة عاجلة لبرامج الإغاثة وإعادة الإعمار حملة رقمية منسقة: وسم السعودية تجوع اليمنيين يسجل قفزة مفاجئة .... حملة حوثية إيرانية يرفع الوسم إلى قوائم الأكثر تداولاً السعودية واليمن ودول أخرى تعلن رسميًا غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة تقضي بإعدام 535 من قيادات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية تبادل لاطلاق النار بين قارب اقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن الخدمة المدنية تحدد أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان وتسمح لبعض الجهات اختيار الأوقات المناسبة لطبيعة عملها الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع
أعلنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، اليوم الثلاثاء، تسلمها جائزة “حارس الديمقراطية” من المنتدى العالمي في برلين، مؤكدة أن التكريم يمثل، بحسب تعبيرها، تقديراً لكل من ناضل من أجل الحرية والديمقراطية.
وقالت كرمان في منشور على منصة “إكس” إنها تقبل الجائزة “بكل فخر”، معتبرة أن هذا التكريم “ليس لها وحدها، بل لكل إنسان آمن بأن الحرية حق أصيل، وكافح في سبيلها”. وأضافت أنها تتسلم الجائزة باسم “الشجعان الذين قاوموا الاستبداد” وباسم النساء والرجال الذين دفعوا ثمن الدفاع عن الحرية.
وأكدت الناشطة اليمنية أن الجائزة تمنحها “التزاماً إضافياً” بمواصلة ما وصفته بمواجهة المستبدين والدفاع عن المظلومين ومنتهكي الحقوق، مشددة على إيمانها بعالم “يحكمه القانون وتصان فيه كرامة الإنسان”.
كما تعهدت بالاستمرار في دعم قضايا الحرية والديمقراطية، قائلة إن “الشعوب تنتصر، وأن الحرية تنتصر”، وفق ما ورد في منشورها.
وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان قد تسلّمت جائزة نوبل في 10 ديسمبر/كانون الأول 2011 خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة النرويجية أوسلو، وذلك بعد إعلان فوزها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وتُعد كرمان أول امرأة عربية تفوز بجائزة نوبل للسلام، كما كانت آنذاك أصغر الحاصلين عليها في فئتها.