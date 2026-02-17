مأرب تستنفر أجهزتها الأمنية: خطة رمضان لمواجهة الحوثيين وحماية السكينة العامة رسالة دكتوراه يمنية تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحافة وتأثيره على المعايير المهنية اللواء سلطان العرادة يدعو الإدارة الأمريكية إلى دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار، ويطالب بمساندة عاجلة لبرامج الإغاثة وإعادة الإعمار حملة رقمية منسقة: وسم السعودية تجوع اليمنيين يسجل قفزة مفاجئة .... حملة حوثية إيرانية يرفع الوسم إلى قوائم الأكثر تداولاً السعودية واليمن ودول أخرى تعلن رسميًا غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة تقضي بإعدام 535 من قيادات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية تبادل لاطلاق النار بين قارب اقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن الخدمة المدنية تحدد أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان وتسمح لبعض الجهات اختيار الأوقات المناسبة لطبيعة عملها الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع مسؤول يمني يتحدث عن فرص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي
اقر اجتماع أمنى عقد بمحافظة مأرب برئاسة مدير عام شرطة المحافظة، اللواء يحيى حميد، وضم قيادات الوحدات الأمنية، ومدراء الإدارات التخصصية، والمناطق الأمنية، اليوم، الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وتتضمن الخطة، اجراءات ميدانية لرفع مستوى الجاهزية، واليقظة الأمنية للتصدي لأي محاولات من قبل مليشيات الحوثي الارهابية، أو العناصر التابعة لها لزعزعة الأمن، ومواصلة ملاحقة المطلوبين أمنياً، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان الاستجابة السريعة والاحترافية لأي طارئ، الى جانب تكثيف الدوريات المتحركة والثابتة في الأحياء السكنية، والأسواق، والمولات التجارية، لضمان حماية السكينة العامة.
كما تتضمن الخطة، تنظيم حركة السير وتكثيف تواجد شرطة المرور في المداخل الرئيسية والشوارع العامة لتخفيف الازدحام وانسيابية الحركة، خاصة في أوقات الذروة، الى جانب برامج توعوية خلال الشهر الكريم، لتعزيز روح المسؤولية والانتماء الوطني لدى منتسبي الأجهزة الأمنية .