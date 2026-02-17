مأرب تستنفر أجهزتها الأمنية: خطة رمضان لمواجهة الحوثيين وحماية السكينة العامة

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 222

اقر اجتماع أمنى عقد بمحافظة مأرب برئاسة مدير عام شرطة المحافظة، اللواء يحيى حميد، وضم قيادات الوحدات الأمنية، ومدراء الإدارات التخصصية، والمناطق الأمنية، اليوم، الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.



وتتضمن الخطة، اجراءات ميدانية لرفع مستوى الجاهزية، واليقظة الأمنية للتصدي لأي محاولات من قبل مليشيات الحوثي الارهابية، أو العناصر التابعة لها لزعزعة الأمن، ومواصلة ملاحقة المطلوبين أمنياً، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان الاستجابة السريعة والاحترافية لأي طارئ، الى جانب تكثيف الدوريات المتحركة والثابتة في الأحياء السكنية، والأسواق، والمولات التجارية، لضمان حماية السكينة العامة.



كما تتضمن الخطة، تنظيم حركة السير وتكثيف تواجد شرطة المرور في المداخل الرئيسية والشوارع العامة لتخفيف الازدحام وانسيابية الحركة، خاصة في أوقات الذروة، الى جانب برامج توعوية خلال الشهر الكريم، لتعزيز روح المسؤولية والانتماء الوطني لدى منتسبي الأجهزة الأمنية .