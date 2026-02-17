رسالة دكتوراه يمنية تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحافة وتأثيره على المعايير المهنية

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حصل الباحث رياض الأديب، على درجة الدكتوراه في الإعلام (تخصص صحافة) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وذلك عن رسالته الموسومة بـ «اتجاهات القائم بالاتصال في المؤسسات الإعلامية والنخبة اليمنية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي وتأثيره على المعايير المهنية».



وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من أ.د/ حسن عماد مكاوي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة وعميدها الأسبق (رئيسًا ومناقشًا)، وأ.د/ سامي ربيع الشريف أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية (مشرفًا)، وأ/ بشرى الإرياني الدبلوماسية اليمنية والمدير الإقليمي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالقاهرة (مناقشًا).



وأشادت اللجنة بأهمية الدراسة وحداثة موضوعها..مؤكدة أنها تمثل إضافة علمية نوعية في حقل الدراسات الإعلامية اليمنية، خصوصًا في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، والحاجة إلى تأطير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحفظ القيم والمعايير المهنية للعمل الصحفي.