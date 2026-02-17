عاجل: اللواء سلطان العرادة يدعو الإدارة الأمريكية إلى دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار، ويطالب بمساندة عاجلة لبرامج الإغاثة وإعادة الإعمار حملة رقمية منسقة: وسم السعودية تجوع اليمنيين يسجل قفزة مفاجئة .... حملة حوثية إيرانية يرفع الوسم إلى قوائم الأكثر تداولاً عاجل: السعودية واليمن ودول أخرى تعلن رسميًا غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان عاجل.. محكمة في مأرب تقضي ''غيابيًا'' بإعدام 535 من قيادات جماعة الحوثي تبادل لاطلاق النار بين قارب اقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن الخدمة المدنية تحدد أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان وتسمح لبعض الجهات اختيار الأوقات المناسبة لطبيعة عملها الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع مسؤول يمني يتحدث عن فرص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي لأول مرة.. ترامب يتدخل في الخلاف بين السعودية والإمارات.. ماذا قال؟ روسيا تمطر أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ قبل مفاوضات جنيف
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء سلطان العرادة، المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية في هذه المرحلة، مشدداً على ضرورة مساندة الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة اليمنيين.
وجاءت تصريحات العرادة خلال لقائه اليوم الثلاثاء سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، والتحديات التي تواجه الحكومة، وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وقال العرادة إن استمرار ما وصفها بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها، أسهم في تفاقم الوضع الإنساني. وأضاف أن الممارسات التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تعكس، بحسب تعبيره، عدم اكتراث الجماعة بمعاناة المدنيين، داعياً إلى مواقف دولية أكثر حزماً لوقف تلك الانتهاكات.
كما شدد على أهمية تكثيف الدعم الدولي للبرامج الإغاثية وخطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الحكومة بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي عاجل لتمكينها من تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية.
من جهته، جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بوحدة اليمن وسلامة أراضيه، واستمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.