عاجل: السعودية واليمن ودول أخرى تعلن رسميًا غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان
اعلن الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا أعلنت غداً الأربعاء أول ايام شهر رمضان المبارك.
كما أعلنت اليمن وقطر والإمارات والكويت ولبنان والبحرين وفلسطين والوقف السني العراقي، إن يوم غد أول أيام شهر رمضان.
و أعلنت وزارة الأوقاف اليمنية (عدن) يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان.
بينما أعلنت الأردن وسوريا وعمان وإيران، الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.