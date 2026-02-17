عاجل: السعودية واليمن ودول أخرى تعلن رسميًا غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 796

اعلن الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا أعلنت غداً الأربعاء أول ايام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت اليمن وقطر والإمارات والكويت ولبنان والبحرين وفلسطين والوقف السني العراقي، إن يوم غد أول أيام شهر رمضان.

و أعلنت وزارة الأوقاف اليمنية (عدن) يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان.

بينما أعلنت الأردن وسوريا وعمان وإيران، الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.