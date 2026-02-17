عاجل.. محكمة في مأرب تقضي ''غيابيًا'' بإعدام 535 من قيادات جماعة الحوثي

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء بإعدام 535 من قيادات جماعة الحوثيومُصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

المحكمة العسكرية أدانت قيادات الحوثيين المحكوم عليهم بالإعدام بالتورط في التمرد والانقلاب على النظام الجمهوري والشرعية الدستورية والتخابر مع دولة إيران، والمساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسيادتها.

وقالت: المدانون قاموا بفرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية (هادي) والحكومة، وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالقوات المسلحة واضعاف قوة الدفاع.