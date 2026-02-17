عاجل.. محكمة في مأرب تقضي ''غيابيًا'' بإعدام 535 من قيادات جماعة الحوثي تبادل لاطلاق النار بين قارب اقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن الخدمة المدنية تحدد أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان وتسمح لبعض الجهات اختيار الأوقات المناسبة لطبيعة عملها الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع مسؤول يمني يتحدث عن فرص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي لأول مرة.. ترامب يتدخل في الخلاف بين السعودية والإمارات.. ماذا قال؟ روسيا تمطر أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ قبل مفاوضات جنيف سماء إيران تشتعل استعداداً للأسوأ.. حظر جوي واسع من هرمز إلى القوقاز ومؤشرات مواجهة تلوح بالأفق متى يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية بالتراجع عند الرجل ؟ دفعة وزارية جديدة تحطّ في عدن فجر الثلاثاء… والحكومة تواصل الانتقال العملي لإدارة الدولة من الداخل
قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء بإعدام 535 من قيادات جماعة الحوثيومُصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
المحكمة العسكرية أدانت قيادات الحوثيين المحكوم عليهم بالإعدام بالتورط في التمرد والانقلاب على النظام الجمهوري والشرعية الدستورية والتخابر مع دولة إيران، والمساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسيادتها.
وقالت: المدانون قاموا بفرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية (هادي) والحكومة، وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالقوات المسلحة واضعاف قوة الدفاع.