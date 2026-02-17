آخر الاخبار

عاجل.. محكمة في مأرب تقضي ''غيابيًا'' بإعدام 535 من قيادات جماعة الحوثي تبادل لاطلاق النار بين قارب اقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن الخدمة المدنية تحدد أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان وتسمح لبعض الجهات اختيار الأوقات المناسبة لطبيعة عملها الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع مسؤول يمني يتحدث عن فرص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي لأول مرة.. ترامب يتدخل في الخلاف بين السعودية والإمارات.. ماذا قال؟ روسيا تمطر أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ قبل مفاوضات جنيف سماء إيران تشتعل استعداداً للأسوأ.. حظر جوي واسع من هرمز إلى القوقاز ومؤشرات مواجهة تلوح بالأفق متى يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية بالتراجع عند الرجل ؟ دفعة وزارية جديدة تحطّ في عدن فجر الثلاثاء… والحكومة تواصل الانتقال العملي لإدارة الدولة من الداخل

عاجل.. محكمة في مأرب تقضي ''غيابيًا'' بإعدام 535 من قيادات جماعة الحوثي

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب
عدد القراءات 471

ارشيفية

قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء بإعدام 535 من قيادات جماعة الحوثيومُصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

المحكمة العسكرية أدانت قيادات الحوثيين المحكوم عليهم بالإعدام بالتورط في التمرد والانقلاب على النظام الجمهوري والشرعية الدستورية والتخابر مع دولة إيران، والمساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسيادتها.

وقالت: المدانون قاموا بفرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية (هادي) والحكومة، وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالقوات المسلحة واضعاف قوة الدفاع.

إقراء أيضاً
تبادل لاطلاق النار بين قارب اقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن
الخدمة المدنية تحدد أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان وتسمح لبعض الجهات اختيار الأو
الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع
مسؤول يمني يتحدث عن فرص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي
لأول مرة.. ترامب يتدخل في الخلاف بين السعودية والإمارات.. ماذا قال؟
دفعة وزارية جديدة تحطّ في عدن فجر الثلاثاء… والحكومة تواصل الانتقال العملي لإدارة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول