تبادل لاطلاق النار بين قارب اقترب من سفينة قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الثلاثاء، عن حادثة أمنية بحرية وقعت على بُعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب عدن، عقب اقتراب زوارق صغيرة من إحدى السفن وحدوث تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة في محيطها.
وذكرت في بيان أن سفينة تعرضت لاقتراب زورق أبيض صغير على متنه خمسة أشخاص، حيث جرت مناداتها قبل أن يتطور الموقف إلى تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة، فيما تم رصد زورقين آخرين في محيط الحادثة.
وأشارت إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في الواقعة، داعية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر قنوات الاتصال المخصصة.