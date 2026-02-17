الخدمة المدنية تحدد أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان وتسمح لبعض الجهات اختيار الأوقات المناسبة لطبيعة عملها الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع مسؤول يمني يتحدث عن فرص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي لأول مرة.. ترامب يتدخل في الخلاف بين السعودية والإمارات.. ماذا قال؟ روسيا تمطر أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ قبل مفاوضات جنيف سماء إيران تشتعل استعداداً للأسوأ.. حظر جوي واسع من هرمز إلى القوقاز ومؤشرات مواجهة تلوح بالأفق متى يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية بالتراجع عند الرجل ؟ ملايين ريال تُنقذ مأرب من العطش.. تحالف سعودي – أوروبي يوفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني دفعة وزارية جديدة تحطّ في عدن فجر الثلاثاء… والحكومة تواصل الانتقال العملي لإدارة الدولة من الداخل الخروب في رمضان- ماذا يحدث للسكر والضغط عند تناوله
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن، اليوم، تعميماً بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي لكافة وحدات السلطة المركزية والمحلية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.
وأوضح تعميم صادر عن الوزارة، أن الدوام سيبدأ الساعة العاشرة صباحًا وينتهي الساعة الثالثة عصرًا. وأشار إلى أنه يجوز لوحدات الخدمة العامة التي لا يتناسب التوقيت المحدد مع طبيعة عملها تحديد التوقيت المناسب لبداية ونهاية الدوام لموظفيها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، على ألا تقل ساعات الدوام عن (5) ساعات في أي حال من الأحوال.
وأكد التعميم أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام جميع وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة، موجّهًا مديري الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة بالسلطة المركزية بإعداد تقارير يومية بحالات الحضور والغياب خلال شهر رمضان، وإرسالها إلى ديوان الوزارة – قطاع الرقابة وتقييم الأداء.
وشدد التعميم على مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في السلطة المحلية تنفيذ حملات تفتيشية في جميع الوحدات العامة خلال شهر رمضان المبارك، وإعداد تقارير يومية بالنتائج لرفعها إلى ديوان عام الوزارة.