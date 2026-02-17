الخدمة المدنية تحدد أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان وتسمح لبعض الجهات اختيار الأوقات المناسبة لطبيعة عملها

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن، اليوم، تعميماً بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي لكافة وحدات السلطة المركزية والمحلية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وأوضح تعميم صادر عن الوزارة، أن الدوام سيبدأ الساعة العاشرة صباحًا وينتهي الساعة الثالثة عصرًا. وأشار إلى أنه يجوز لوحدات الخدمة العامة التي لا يتناسب التوقيت المحدد مع طبيعة عملها تحديد التوقيت المناسب لبداية ونهاية الدوام لموظفيها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، على ألا تقل ساعات الدوام عن (5) ساعات في أي حال من الأحوال.

وأكد التعميم أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام جميع وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة، موجّهًا مديري الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة بالسلطة المركزية بإعداد تقارير يومية بحالات الحضور والغياب خلال شهر رمضان، وإرسالها إلى ديوان الوزارة – قطاع الرقابة وتقييم الأداء.

وشدد التعميم على مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في السلطة المحلية تنفيذ حملات تفتيشية في جميع الوحدات العامة خلال شهر رمضان المبارك، وإعداد تقارير يومية بالنتائج لرفعها إلى ديوان عام الوزارة.