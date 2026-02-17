الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع مسؤول يمني يتحدث عن فرص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي لأول مرة.. ترامب يتدخل في الخلاف بين السعودية والإمارات.. ماذا قال؟ روسيا تمطر أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ قبل مفاوضات جنيف سماء إيران تشتعل استعداداً للأسوأ.. حظر جوي واسع من هرمز إلى القوقاز ومؤشرات مواجهة تلوح بالأفق متى يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية بالتراجع عند الرجل ؟ ملايين ريال تُنقذ مأرب من العطش.. تحالف سعودي – أوروبي يوفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني دفعة وزارية جديدة تحطّ في عدن فجر الثلاثاء… والحكومة تواصل الانتقال العملي لإدارة الدولة من الداخل الخروب في رمضان- ماذا يحدث للسكر والضغط عند تناوله علاج الأنيميا عند النساء- 5 عادات صباحية تساعدِك على الشفاء
عقد عضو مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي، اليوم الثلاثاء أول اجتماع عسكري موسع لكافة دوائر وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة، بحضور وزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي، لمناقشة ترتيبات دمج التشكيلات العسكرية وتعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية.
وركز الاجتماع على مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الوزارة والقيادة العسكرية، بالإضافة إلى استعراض سير العمل في الوحدات العسكرية المختلفة وسبل تفعيل الأداء المؤسسي ضمن الهيكل الحكومي الجديد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود القيادة العسكرية الجديدة لتقييم الأوضاع الأمنية والعملياتية ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز الجاهزية القتالية للجيش الوطني في مختلف الجبهات.