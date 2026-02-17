الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عقد عضو مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي، اليوم الثلاثاء أول اجتماع عسكري موسع لكافة دوائر وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة، بحضور وزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي، لمناقشة ترتيبات دمج التشكيلات العسكرية وتعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية.

وركز الاجتماع على مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الوزارة والقيادة العسكرية، بالإضافة إلى استعراض سير العمل في الوحدات العسكرية المختلفة وسبل تفعيل الأداء المؤسسي ضمن الهيكل الحكومي الجديد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود القيادة العسكرية الجديدة لتقييم الأوضاع الأمنية والعملياتية ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز الجاهزية القتالية للجيش الوطني في مختلف الجبهات.