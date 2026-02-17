الصبيحي يعقد أول اجتماع عسكري موسع في العاصمة عدن بحضور وزير الدفاع مسؤول يمني يتحدث عن فرص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي لأول مرة.. ترامب يتدخل في الخلاف بين السعودية والإمارات.. ماذا قال؟ روسيا تمطر أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ قبل مفاوضات جنيف سماء إيران تشتعل استعداداً للأسوأ.. حظر جوي واسع من هرمز إلى القوقاز ومؤشرات مواجهة تلوح بالأفق متى يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية بالتراجع عند الرجل ؟ ملايين ريال تُنقذ مأرب من العطش.. تحالف سعودي – أوروبي يوفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني دفعة وزارية جديدة تحطّ في عدن فجر الثلاثاء… والحكومة تواصل الانتقال العملي لإدارة الدولة من الداخل الخروب في رمضان- ماذا يحدث للسكر والضغط عند تناوله علاج الأنيميا عند النساء- 5 عادات صباحية تساعدِك على الشفاء
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رغبته في الإنخراط والتوسط لحل الخلاف بين والسعودية والإمارات، معرباً عن ثقته بإمكانية حله بسهولة.
وردا على سؤال أحد الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بشأن انخراطه في حل الخلاف بين الإمارات والسعودية قال ترامب: "لا لم أنخرط، لكنني سأفعل ذلك"، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأضاف: "يمكنني حل الأمر بسهولة. نعم بالفعل هناك خلاف بينهما، ويمكننا حله بسهولة"."أنا أقوم بإيجاد حلول للحروب وللكثير من الخلافات بين الدول وقد لاحظتم ذلك.. هذا خلاف يسهل حله"، وفق تعبيره.
ويعود أصل الخلاف السعودي الإماراتي إلى قيام أبوظبي، بدعم مليشيات مسلحة، للسيطرة على محافظات يمنية، تعتبرها المملكة عمقًا استراتيجيًا وأمنيًا لها، كحضرموت والمهرة، شرق اليمن، وهو ما حدث مطلع ديسمبر الماضي، وانتهى بتدخل السعودية، دعما للحكومة اليمنية في مواجهة المجلس الانتقالي المنحل المدعوم من الإمارات.