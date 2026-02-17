لأول مرة.. ترامب يتدخل في الخلاف بين السعودية والإمارات.. ماذا قال؟

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 428

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رغبته في الإنخراط والتوسط لحل الخلاف بين والسعودية والإمارات، معرباً عن ثقته بإمكانية حله بسهولة.

وردا على سؤال أحد الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بشأن انخراطه في حل الخلاف بين الإمارات والسعودية قال ترامب: "لا لم أنخرط، لكنني سأفعل ذلك"، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف: "يمكنني حل الأمر بسهولة. نعم بالفعل هناك خلاف بينهما، ويمكننا حله بسهولة"."أنا أقوم بإيجاد حلول للحروب وللكثير من الخلافات بين الدول وقد لاحظتم ذلك.. هذا خلاف يسهل حله"، وفق تعبيره.

ويعود أصل الخلاف السعودي الإماراتي إلى قيام أبوظبي، بدعم مليشيات مسلحة، للسيطرة على محافظات يمنية، تعتبرها المملكة عمقًا استراتيجيًا وأمنيًا لها، كحضرموت والمهرة، شرق اليمن، وهو ما حدث مطلع ديسمبر الماضي، وانتهى بتدخل السعودية، دعما للحكومة اليمنية في مواجهة المجلس الانتقالي المنحل المدعوم من الإمارات.