سماء إيران تشتعل استعداداً للأسوأ.. حظر جوي واسع من هرمز إلى القوقاز ومؤشرات مواجهة تلوح بالأفق

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تطور لافت يعكس حجم التوتر الإقليمي، أعادت إيران رسم خريطة مجالها الجوي بالكامل، فارضة قيوداً مشددة تمتد من مضيق هرمز جنوباً حتى حدود القوقاز شمالاً، في خطوة توحي بأن طهران تستعد لسيناريوهات عسكرية مفتوحة، بالتزامن مع مفاوضات نووية حساسة مع الولايات المتحدة.

تحليل عشرات الإشعارات الملاحية الجوية (NOTAM) الصادرة خلال الأسابيع الماضية يكشف أن غالبية التحذيرات مرتبطة بأنشطة عسكرية مباشرة، من مناورات وإطلاق نار حي، إلى تفعيل مناطق خطر واسعة ورفع مستويات التحليق الإلزامية، بما يقيّد حركة الطيران المدني ويمنح الدفاعات الجوية مساحة تحرك أوسع.

هرمز تحت الحراسة المشددة عند البوابة الأخطر،

شددت إيران قبضتها الجوية فوق السواحل الممتدة بمحاذاة مضيق هرمز، وفرضت حظراً على التحليق المنخفض، مع توسيع نطاق مناطق الخطر إلى ارتفاعات تصل 30 ألف قدم.

الرسالة واضحة: أي تهديد منخفض الارتفاع – من طائرات مسيّرة أو صواريخ مجنحة – سيواجه برد فوري في واحدة من أكثر بقاع العالم حساسية للطاقة والملاحة.

الجبهة الغربية.. عين على العراق

وعلى الحدود مع العراق، رفعت طهران مستوى التحليق الإلزامي للمسارات القادمة من الغرب، وفعّلت مناطق خطر قريبة من الحدود، بالتوازي مع مناورات بالذخيرة الحية.

هذه المنطقة تُعد ممراً جوياً محتملاً لأي تحرك عسكري قادم من قواعد أمريكية في المنطقة، ما يجعل تشديد الرقابة الجوية هناك مؤشراً على قلق استراتيجي واضح.

الشمال يغلي

في الشمال الغربي، قرب حدود أذربيجان، رُصد نشاط مكثف لطائرات مسيّرة، مع حظر للطيران المدني حتى 10 آلاف قدم في بعض القطاعات، وامتداد الإجراءات إلى السواحل المطلة على بحر قزوين. التطور يأتي وسط تقارير عن وصول طائرات شحن عسكرية أمريكية إلى القوقاز، ما يضفي بُعداً إقليمياً مقلقاً على إعادة الانتشار الجوي الإيراني.

العاصمة.. سماء مغلقة

الأكثر إثارة كان تعليق رحلات الطيران البصري فوق العاصمة، في خطوة عادة ما ترتبط بنشاط دفاع جوي كثيف أو إعادة تموضع منظومات حساسة داخل العمق الإيراني.

إغلاق السماء المنخفضة فوق العاصمةيعكس انتقال الاستنفار من الأطراف إلى القلب.

واشنطن تحرك حاملة الطائرات في المقابل، نشرت الولايات المتحدة مقاتلات متطورة من طراز “إي إيه-18 جي غرولر” و“إف-35 سي” على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن في مياه الشرق الأوسط، في استعراض قوة يتزامن مع جولة مفاوضات نووية جديدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن مشاركته غير المباشرة في المحادثات المرتقبة في جنيف، فيما وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سويسرا لعقد لقاءات تمهيدية.

رسائل مزدوجة.. دبلوماسية فوق الطاولة وردع في السماء

ورغم أن إشعارات الملاحة الجوية لا تعني بالضرورة اندلاع حرب وشيكة، فإن نمطها المتزامن واتساع نطاقها الجغرافي يعكسان استعداداً دفاعياً غير اعتيادي. الرسالة الإيرانية تبدو مزدوجة: تفاوض في العلن… واستعداد كامل في السماء.