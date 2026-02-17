ملايين ريال تُنقذ مأرب من العطش.. تحالف سعودي – أوروبي يوفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني دفعة وزارية جديدة تحطّ في عدن فجر الثلاثاء… والحكومة تواصل الانتقال العملي لإدارة الدولة من الداخل الخروب في رمضان- ماذا يحدث للسكر والضغط عند تناوله علاج الأنيميا عند النساء- 5 عادات صباحية تساعدِك على الشفاء التعب رغم النوم- طبيب يحذر: نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب علاج طنين الأذن مجرب- 4 مكملات غذائية قد تخلصك منه حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بمأرب يقر خطة عمل 2026 ويؤكد دعمه للشرعية ومجلس القيادة ويدعو لتعزيز الحضور السياسي وتوسيع الشراكة الوطنية قرار لوزير النقل الجديد بمراجعة أسعار تذاكر الطيران في اليمن الخطوط الجوية اليمنية توضح أسباب تأخر الرحلات وتكشف تحديات التشغيل وتعد بتوسيع الأسطول ... أربع طائرات تخدم اليمن والعالم. خطة أمنية شاملة بتوجيهات اللواء حيدان.. انتشار مكثف واستعداد للطوارئ وردع الجريمة وتنظيم الأسواق في رمضان
وصل فجر الثلاثاء عدد من أعضاء الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار خطة متواصلة لعودة الوزراء إلى الداخل ومباشرة مهامهم التنفيذية من أرض الوطن.
وضمّت الدفعة الجديدة وزير التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب وزيري الدولة عبدالله أبو حورية وأحمد الصالح، ضمن تحركات رسمية متسارعة تستهدف استكمال تمركز الحكومة في عدن عقب تشكيلها الأخير، والشروع في إدارة مؤسسات الدولة بشكل مباشر.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي واضح لإعادة تفعيل الأداء التنفيذي وتعزيز الحضور المؤسسي على الأرض، مع التركيز على متابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ميدانياً، تنفيذاً لتوجيهات تقضي بإنهاء مظاهر العمل من الخارج وترسيخ العمل الحكومي من الداخل.
وشهدت عدن خلال الأيام الماضية وصول دفعات متتالية من الوزراء والمسؤولين، في مؤشر يعكس جدية السلطة التنفيذية في إعادة انتظام العمل الحكومي، وسط ترقب بوصول بقية أعضاء الحكومة خلال الفترة القريبة القادمة لاستكمال عملية الانتقال بشكل كامل.