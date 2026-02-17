دفعة وزارية جديدة تحطّ في عدن فجر الثلاثاء… والحكومة تواصل الانتقال العملي لإدارة الدولة من الداخل

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 450

وصل فجر الثلاثاء عدد من أعضاء الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار خطة متواصلة لعودة الوزراء إلى الداخل ومباشرة مهامهم التنفيذية من أرض الوطن.

وضمّت الدفعة الجديدة وزير التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب وزيري الدولة عبدالله أبو حورية وأحمد الصالح، ضمن تحركات رسمية متسارعة تستهدف استكمال تمركز الحكومة في عدن عقب تشكيلها الأخير، والشروع في إدارة مؤسسات الدولة بشكل مباشر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي واضح لإعادة تفعيل الأداء التنفيذي وتعزيز الحضور المؤسسي على الأرض، مع التركيز على متابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ميدانياً، تنفيذاً لتوجيهات تقضي بإنهاء مظاهر العمل من الخارج وترسيخ العمل الحكومي من الداخل.

وشهدت عدن خلال الأيام الماضية وصول دفعات متتالية من الوزراء والمسؤولين، في مؤشر يعكس جدية السلطة التنفيذية في إعادة انتظام العمل الحكومي، وسط ترقب بوصول بقية أعضاء الحكومة خلال الفترة القريبة القادمة لاستكمال عملية الانتقال بشكل كامل.