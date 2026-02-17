الخروب في رمضان- ماذا يحدث للسكر والضغط عند تناوله

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

الخروب من المشروبات الشائعة على مائدة الإفطار في رمضان، لما يتميز به من طعم حلو طبيعي وقدرته على تقليل الشعور بالعطش، لكن يتساءل كثير من الصائمين عن تأثيره على مستويات السكري في الدم وضغط الدم، وهل تناوله آمن خاصة لمرضى السكري أو الضغط.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو حقيقة تأثير الخروب على السكري والضغط، وفقًا لما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

هل الخروب يرفع السكري في الدم؟

يشير ناجي إلى أن الخروب يحتوي على سكريات طبيعية، لذلك يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، لكن بدرجة أقل من المشروبات المحلاة بالسكر الأبيض.

ويوضح أن تأثيره يعتمد بشكل أساسي على طريقة تحضيره، فإذا تم تناوله دون إضافة سكر يكون تأثيره معتدلًا نسبيًا، أما إذا أضيفت إليه كميات كبيرة من السكر فقد يسبب ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الجلوكوز، خاصة لدى مرضى السكري.

ويضيف أن الخروب غني بالألياف، ما يساعد على إبطاء امتصاص السكر نسبيًا، لكنه لا يُعد مشروبًا خاليًا من التأثير على سكري الدم.ماذا يفعل الخروب بضغط الدم؟

يوضح استشاري التغذية العلاجية أن الخروب قد يساعد على دعم استقرار ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لأنه يحتوي على البوتاسيوم، وهو عنصر مهم لتنظيم توازن السوائل داخل الجسم والمساعدة في ضبط ضغط الدم.

كما أن طبيعته المرطبة قد تقلل الإحساس بالعطش، ما يدعم توازن السوائل خلال الصيام، وهو عامل مهم للحفاظ على ضغط دم مستقر.

لكن يشدد ناجي على أن الإفراط في تناوله أو تحليته بكميات كبيرة من السكر قد ينعكس سلبًا على الصحة العامة، خصوصًا لدى مرضى الضغط المصحوب بزيادة الوزن أو مقاومة الإنسولين.

متى يكون الخروب غير مناسب لبعض الصائمين؟

يؤكد ناجي أن هناك حالات يجب فيها الحذر عند تناول الخروب، منها:مرضى السكري غير المنتظم أو من يعانون من ارتفاع متكرر في سكر الدم.

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات أو منخفض السكريات.من يضيفون كميات كبيرة من السكر أو الشراب المحلى إلى الخروب.

ما الكمية الآمنة من الخروب في رمضان؟

ينصح استشاري التغذية العلاجية بتناول كوب واحد فقط من الخروب غير المحلى أو قليل السكر بعد الإفطار، مع اعتباره جزءًا من إجمالي السعرات اليومية، وليس مشروبًا مفتوح الكمية