علاج الأنيميا عند النساء- 5 عادات صباحية تساعدِك على الشفاء

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026

علاج الأنيميا عند النساء في المنزل يستدعي المواظبة على بعض العادات الصباحية، لزيادة كريات الدم الحمراء.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل العادات الصباحية لعلاج الأنيميا عند النساء، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي العادات الصباحية الضرورية لعلاج الأنيميا عند النساء؟

1- شرب ماء الليمون بالعسلإذا كنتِ مصابة بالأنيميا، احرصي على شرب الماء الدافئ بالليمون مع العسل على معدة فارغة، لاحتواء هذا المشروب على فيتامين سي، الذي يحسن امتصاص الحديد بالجسم.

2- تناول فطور غني بالحديدلعلاج الأنيميا بصورة طبيعية، عليكِ الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل السبانخ والبنجر والرمان والتمر، في وجبة الإفطار، لزيادة مستويات الهيموجلوبين في الدم.

3- تناول المكسرات والبذورمن الضروري أن تحتوي وجبة إفطارِك على حفنة من المكسرات والبذور، مثل اللوز وعين الجمل والسمسم وبذور الكتان.

وتحتوي المكسرات والبذور على نسبة عالية من الحديد والنحاس وحمض الفوليك، مما يساعد على زيادة كريات الدم الحمراء عند تناولهما.كما توفر المكسرات والبذور للجسم الدهون الصحية، التي تساهم في تحسين امتصاص الحديد.

4- التعرض للشمسإذا كنت ترغبين في علاج الأنيميا طبيعيًا، عليك التعرض لأشعة الشمس يوميًا، لأنها تمد الجسم بفيتامين د، الذي يساعد على استقلاب الحديد، مما يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء.

5- تناول عصير البنجر بالجزرلكي تتخلصين من الأنيميا، لا بد أن يكون عصير البنجر بالجزر من مشروباتك المفضلة كل صباح، لاحتوائه على عناصر غذائية تساعد على تكرين كريات الدم الحمراء، مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين أ.

6- تناول الخضراواتالخضراوات يكون أن تكون موجودة في فطورِك كل صباح، لأنها فعالة في علاج الأنيميا، بفضل محتواها العالي من الحديد وحمض الفوليك وفيتامين سي.

7- تجنب القهوة والشاي بعد الإفطاريشترط علاج الأنيميا في المنزل ألا تتناولين الشاي أو القهوة بعد وجبة الإفطار، لأن الكافيين المتوفر فيهما يعيق امتصاص الحديد.وإذا كنتِ تبحثين عن بديل للشاي أو القهوة، يمكنك تناول شاي الزنجبيل أو شاي الريحان، لأنهما لا يؤثران على امتصاص الحديد