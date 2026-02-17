التعب رغم النوم- طبيب يحذر: نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب

الثلاثاء 17 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 130

التعب رغم النوم من الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على نقص بعض الفيتامينات بالجسم.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو دور الفيتامينات في مستويات الطاقة وفقًا لما ذكرته الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية.

ما الفيتامينات التي يسبب نقصها التعب؟

تشير جاد الحق إلى أن هناك عدة فيتامينات أساسية قد يؤدي نقصها إلى شعور بالإرهاق المستمر، أبرزها:

1- فيتامين B12مهم لتكوين كريات الدم الحمراء ووظائف الأعصاب، ونقصه قد يسبب إرهاقًا شديدًا، خدر أو تنميل في الأطراف، وصعوبة التركيز.

2- فيتامين دنقصه مرتبط بضعف العضلات والإحساس بالتعب العام. شائع خاصة لدى الأشخاص الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس الكافية.

3- فيتامين B6يلعب دورًا في إنتاج الطاقة من الطعام. نقصه يمكن أن يسبب إرهاقًا ومشكلات في المزاج.

4- فيتامين سيمهم لصحة الجهاز المناعي وإنتاج الكولاجين. نقصه قد يؤدي إلى ضعف عام وإرهاق متكرر.

نصائح للتعامل مع التعب الناتج عن نقص الفيتامينات أشارت جاد الحق إلى بعض الإرشادات:

-إجراء فحوصات دم دورية لتحديد مستويات الفيتامينات.

-تناول نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات الضرورية:

اللحوم، الأسماك، البيض، الخضروات الورقية، المكسرات والفواكه.

-في حالة النقص المؤكد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.

-الاهتمام بالنوم المنتظم والنشاط البدني المعتدل لدعم الطاقة العامة