علاج طنين الأذن مجرب- 4 مكملات غذائية قد تخلصك منه

هل فيتامين b12 يعالج طنين الأذن؟

الإجابة نعم، ولكن هناك مكملات غذائية أخرى تساعد على التخلص منه.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المكملات الغذائية لعلاج طنين الأذن، وفقًا لجمعية طنين الأذن الأمريكية ATA.

ما هي المكملات الغذائية المفيدة لعلاج طنين الأذن؟

1- فيتامين B12في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن فيتامين B12 يلعب دورًا كبيرًا في تحسين طنين الأذن، ولكن يجب توخي الحذر عند الحصول على مكملاته الغذائية، لأنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية، مثل الإسهال والصداع والطفح الجلدي.

والجدير بالذكر أن فيتامين B12 يساعد على تعزيز الجهاز العصبي ونشاط الدورة الدموية، ويؤدي نقصه بالجسم إلى إضعاف حاسة السمع، إذ يسبب طنين الأذن، وقد يصل الأمر إلى حد الصمم.

2- الزنك يمثل الزنك أهمية كبيرة لصحة الجهاز السمعي، إذ يساعد على تعزيز وظيفة القوقعة والخلايا العصبية في الأذنين.

وكشفت دراسة سابقة أن الزنك يصبح فعالًا في علاج طنين الأذن، إذا كان ناتجًا عن انخفاض مستوياته بالجسم.

ونقص الزنك لا يسبب طنين الأذن فقط، بل تشمل أعراضه أيضًا "الإسهال وتساقط الشعر وضعف العضلات والاكتئاب والطفح الجلدي".

ورغم فعالية مكملات الزنك في تقليل طنين الأذن، قد تهدد الإنسان ببعض الآثار الجانبية، مثل عسر الهضم وألم البطن والغثيان.

3- الميلاتونين أظهرت مراجعة لبعض الدراسات أن مكملات الميلاتونين قد تكون لها تأثيرات إيجابية على اضطرابات النوم التي يسببها طنين الأذن.

ويرجى العلم أن الميلاتونين عبارة عن هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية، يساعد على تحسين جودة النوم، بالإضافة إلى فعاليته في حماية الأذنين من الشوارد الحرة والسموم، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

ومع ذلك، يجب توخي الحذر عند تناول مكملات الميلاتونين، لأنها قد تسبب النعاس أو الصداع أو الدوخة أو الغثيان.

4- المغنيسيوم سلامة الجهاز السمعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوازن مستويات المغنيسيوم بالجسم، لذلك يؤدي نقصه إلى المعاناة من طنين الأذن.

وأثبتت بعض الدراسات الأولية أن مكملات المغنيسيوم قد تكون مفيدة لوظائف الأذنين، وتقلل من الإحساس بالطنين