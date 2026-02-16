حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بمأرب يقر خطة عمل 2026 ويؤكد دعمه للشرعية ومجلس القيادة ويدعو لتعزيز الحضور السياسي وتوسيع الشراكة الوطنية  

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

أقرّ فرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي في محافظة مأرب خطة عمله للعام 2026، وذلك خلال اجتماع دوري عُقد الاثنين في مقر الحزب برئاسة يحيى محمد القانصي، عضو قيادة قطر اليمن وأمين سر قيادة الفرع، بحسب بيان تلقته «مأرب برس».

وقال البيان إن الخطة تهدف إلى تعزيز الحضور السياسي للحزب وتطوير أدائه التنظيمي على مستوى المحافظة، إلى جانب تفعيل دوره ضمن ما وصفه بالشراكة مع القوى الوطنية الداعمة للشرعية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وانعكاسات المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكداً دعم الحزب لجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي.

وثمّن المجتمعون ما وصفوه بدور المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة اليمنية، مؤكدين تأييدهم لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، ولا سيما ما أشاروا إليه من قرارات سيادية اتُخذت مؤخراً.

ودعا فرع الحزب الحكومة برئاسة شائع محسن الزنداني إلى العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية، كما طالب بسرعة صرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن.

وفي الشأن المحلي، دعا البيان السلطة المحلية في مأرب إلى تعزيز الخدمات خلال شهر رمضان، في ظل ما وصفه بتزايد أعداد النازحين إلى المحافظة، التي قال إنها تستوعب أكثر من 62% من إجمالي النازحين في اليمن.

كما أقر الاجتماع خطة أنشطة خاصة بشهر رمضان تشمل زيارات ميدانية وأمسيات رمضانية ومبادرات تكافل اجتماعي. وأشاد المجتمعون بزيارة لقيادة فرع حزب التضامن الوطني بالمحافظة لبحث آليات التنسيق السياسي.

وأكد البيان على أهمية تعزيز التنسيق والشراكة مع مختلف القوى السياسية، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويُفعّل العمل السياسي المشترك في القضايا الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها .

وأكد المجتمعون أهمية الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ومساندة الجيش المرابط في الميادين والثغور، وقمم الجبال والسهول، وتوحيد الصفوف لمواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية.

وطالبت قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي مجلس القيادة الرئاسي بتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية، مع كل القوى السياسية المساندة للشرعية دون انتقائية .

وإنصاف الكفاءات من أبناء محافظة مأرب، وإشراكهم في إدارة مؤسسات الدولة وصناعة القرار السياسي والإداري، أسوتا بأقرنائهم من أبناء المحافظات الأخرى، وبما يعزز العدالة والشراكة الوطنية في هذه المرحلة الراهنة، التي يُفترض

كما باركت قيادة فرع الحزب انعقاد المؤتمر القومي الثالث عشر للحزب، مهنئة الرفاق أعضاء القيادة القومية الذين جرى انتخابهم، معبّرة عن فخرها واعتزازها بالرفيق المناضل الدكتور علي قايد الجابري، الذي تم انتخابه عضواً في القيادة القومية، وأمين سر قيادة قطر اليمن (الأمين العام)، متمنية له وللقيادة القومية التوفيق والنجاح في مهامهم النضالية والتنظيمية في ربوع الوطن العربي الكبير.

كما أشاد المجتمعون بجهود قيادة المحافظة، ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء المناضل سلطان بن علي العرادة، ودوره الريادي في المجال التنموي، وتعزيز الأمن والاستقرار، والنهوض بواقع المحافظة في مختلف مناحي الحياة

كما أشاد الاجتماع بالزيارة الودية التي قام بها الاخوة في قيادة فرع حزب التضامن الوطني بالمحافظة برئاسة المهندس .عدنان الولص بحيبح الى قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي ضمن الزيارات الخاصة لبحث اليات التنسيق بين قيادتي الحزبين في الجوانب السياسية والوطنية وكان في استقبال الاخوة في حزب التضامن الوطني في مقر فرع الحزب الرفيق ألمسؤول، ومعه الرفاق أعضاء قيادة الفرع وتأتي هذه الزيارة لتجسيد أواصر التواصل الأخوي وتفعيل الجهود النضالية والعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد بين فروع أحزاب التكتل الوطني بالمحافظة وبما يخدم العمل السياسي المشترك وتوحيد الخطاب الاعلامي الجامع

كما أشاد الرفيق المسؤول الدكتور يحيى القانصي بهذة المباردة والتي تعتبر الاولى من نوعها والتي تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز بناء الثقة وكسر الحواجز والانطلاق صوب أفق واسع النطاق بهدف تحقيق الطموح الذي تصوب وإلية القوى السياسة لتوحيد الرأي والقرار المأربي والعمل يدا بيد حتى تحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة وكبح جماح المد الصفوي للمليشيات.

واختتم البيان بتأكيد دعم الحزب للجهود الرامية إلى توحيد الصفوف، مشدداً على أهمية الشراكة الوطنية وإشراك أبناء مأرب في مؤسسات الدولة، ومجدداً التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان.