قرار لوزير النقل الجديد بمراجعة أسعار تذاكر الطيران في اليمن

‏أصدر وزير النقل اليمني محسن حيدرة العمري اليوم قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وإعادة تقييم أسعار تذاكر الطيران في اليمن، لضمان تقديم خدمات نقل جوي عادلة وبأسعار منطقية بعد ملاحظة وجود ارتفاع في تكاليف تذاكر الطيران مقارنة بالمعايير المعمول بها في شركات الطيران الإقليمية والدولية.

وتضم اللجنة مسؤولين من وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية وهيئة الطيران المدني، حيث كُلفت بمراجعة أسعار التذاكر في "الخطوط الجوية اليمنية" وجميع الشركات العاملة في الجمهورية، ومقارنتها بالمعايير المعمول بها إقليمياً ودولياً.

وأمهل الوزير اللجنة أسبوعاً واحداً لتقديم نتائج عملها وتوصياتها بشأن توحيد الأسعار وخفضها، مع منحها صلاحية الاستعانة بخبراء فنيين لإنجاز المهمة.

وتعد أسعار تذاكر الطيران في اليمن من بين الأعلى عالميًا، في ظل وضع اقتصادي منهار وخدمات عادية تقدمها شركات الطيران للمسافرين.