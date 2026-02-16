حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بمأرب يقر خطة عمل 2026 ويؤكد دعمه للشرعية ومجلس القيادة ويدعو لتعزيز الحضور السياسي وتوسيع الشراكة الوطنية قرار لوزير النقل الجديد بمراجعة أسعار تذاكر الطيران في اليمن الخطوط الجوية اليمنية توضح أسباب تأخر الرحلات وتكشف تحديات التشغيل وتعد بتوسيع الأسطول ... أربع طائرات تخدم اليمن والعالم. خطة أمنية شاملة بتوجيهات اللواء حيدان.. انتشار مكثف واستعداد للطوارئ وردع الجريمة وتنظيم الأسواق في رمضان اللواء سلطان العرادة يضع سفراء الإتحاد الأوروبي أمام حقيقة الوضع في اليمن والطريق الوحيد لإنهاء أزمته قرارات وزارية تعيد رسم خريطة السوق اليمني: وزارة الصناعة تشطب أكثر من سبعة ألف علامة ووكالة تجارية عدن: الحكومة تقرر شطب العلامات والوكالات التجارية غير المحدثة رسالة دعم خليجية للحكومة اليمنية وتأكيد على وحدة وسيادة البلد اليمن: تحذير من موجة غبار وانخفاض في درجات الحرارة أردوغان يؤجل زيارة كانت مقررة إلى الإمارات بسبب مرض محمد بن زايد
قالت الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني، إنها تعتذر رسميًا لجميع الركاب الذين تأثرت رحلاتهم بتأخيرات أو تعديلات في جداول الإقلاع، مرجعة ذلك إلى محدودية الأسطول وخضوع عدد من الطائرات للصيانة الدورية الإلزامية.
وأضافت الشركة، في بيان توضيحي صادر عن الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية الإستاذ حاتم الشعبي تلقى «مأرب برس» نسخة منه " أن أسطولها الحالي يقتصر على أربع طائرات فقط، مشيرة إلى أن بعض هذه الطائرات يخضع لعمليات صيانة دورية «لا يمكن التهاون فيها»، مؤكدة أن سلامة الركاب والطاقم تمثل أولوية قصوى.
وأوضحت أنها تلتزم بكتيبات السلامة الدولية ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) واللوائح الفنية المعتمدة، وأن أي فحص أو إجراء صيانة يُنفذ بدقة قبل السماح بإقلاع الرحلات، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير أو إعادة جدولة.
وذكرت الشركة أن طائراتها تخدم 22 محافظة وتربط وجهات داخلية ودولية في إفريقيا والشرق الأوسط، في ظل ظروف تشغيلية وصفتها بالاستثنائية، لافتة إلى أن التأخيرات «خارجة عن الإرادة» في ظل الإمكانات الحالية.
وقالت إنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توسيع أسطولها، مع خطط لإدخال طائرة جديدة خلال الأشهر المقبلة، وشراء طائرة أخرى قبل نهاية العام، بهدف تحسين القدرة التشغيلية وتقليص التأخيرات.
وأضاف البيان أن تأخر الرحلات «ظاهرة شائعة» في صناعة الطيران عالميًا، وغالبًا ما يرتبط بمتطلبات السلامة أو الأحوال الجوية أو الازدحام في المطارات، مؤكدة أن تقديم السلامة على الالتزام بالمواعيد يمثل «خيارًا لا مساومة فيه».
وختمت الشركة بيانها بتجديد الاعتذار للمسافرين، مع التعهد ببذل الجهود لاستعادة الثقة وتحسين مستوى الخدمة.