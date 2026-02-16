الخطوط الجوية اليمنية توضح أسباب تأخر الرحلات وتكشف تحديات التشغيل وتعد بتوسيع الأسطول ... أربع طائرات تخدم اليمن والعالم.

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 327

قالت الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني، إنها تعتذر رسميًا لجميع الركاب الذين تأثرت رحلاتهم بتأخيرات أو تعديلات في جداول الإقلاع، مرجعة ذلك إلى محدودية الأسطول وخضوع عدد من الطائرات للصيانة الدورية الإلزامية.

وأضافت الشركة، في بيان توضيحي صادر عن الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية الإستاذ حاتم الشعبي تلقى «مأرب برس» نسخة منه " أن أسطولها الحالي يقتصر على أربع طائرات فقط، مشيرة إلى أن بعض هذه الطائرات يخضع لعمليات صيانة دورية «لا يمكن التهاون فيها»، مؤكدة أن سلامة الركاب والطاقم تمثل أولوية قصوى.

وأوضحت أنها تلتزم بكتيبات السلامة الدولية ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) واللوائح الفنية المعتمدة، وأن أي فحص أو إجراء صيانة يُنفذ بدقة قبل السماح بإقلاع الرحلات، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير أو إعادة جدولة.

وذكرت الشركة أن طائراتها تخدم 22 محافظة وتربط وجهات داخلية ودولية في إفريقيا والشرق الأوسط، في ظل ظروف تشغيلية وصفتها بالاستثنائية، لافتة إلى أن التأخيرات «خارجة عن الإرادة» في ظل الإمكانات الحالية.

وقالت إنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توسيع أسطولها، مع خطط لإدخال طائرة جديدة خلال الأشهر المقبلة، وشراء طائرة أخرى قبل نهاية العام، بهدف تحسين القدرة التشغيلية وتقليص التأخيرات.

وأضاف البيان أن تأخر الرحلات «ظاهرة شائعة» في صناعة الطيران عالميًا، وغالبًا ما يرتبط بمتطلبات السلامة أو الأحوال الجوية أو الازدحام في المطارات، مؤكدة أن تقديم السلامة على الالتزام بالمواعيد يمثل «خيارًا لا مساومة فيه».

وختمت الشركة بيانها بتجديد الاعتذار للمسافرين، مع التعهد ببذل الجهود لاستعادة الثقة وتحسين مستوى الخدمة.