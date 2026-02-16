خطة أمنية شاملة بتوجيهات اللواء حيدان.. انتشار مكثف واستعداد للطوارئ وردع الجريمة وتنظيم الأسواق في رمضان

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت وزارة الداخلية إنها دشّنت خطة أمنية خاصة بشهر رمضان لعام 2026، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بهدف تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اطلع عليه موقع " مأرب برس " أن الخطة تركز على تعزيز الانتشار الأمني عبر نشر قوات إضافية ووسائل فنية للحد من الجرائم والمخالفات، وتنظيم حركة التسوق في المدن الرئيسية، لا سيما في المراكز التجارية والأسواق العامة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية المرور، إلى جانب رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

وأوضحت أن الإجراءات تشمل تسيير دوريات راجلة ومتحركة في الشوارع الرئيسية، وتنظيم حركة السير داخل عواصم المحافظات والمديريات، ومنع حمل السلاح داخل المدن وضبط المخالفين، فضلاً عن تكثيف التحريات خلال فترات محددة من اليوم، مع تعزيز التواجد الأمني عند الحاجة.

وذكرت الوزارة أن مختلف الوحدات الأمنية ستشارك في تنفيذ الخطة، بما في ذلك شرطة أمن المحافظات، وشرطة الدوريات وأمن الطرق، والبحث الجنائي، والقوات الخاصة، والأمن الوطني، وشرطة السير، ومكافحة المخدرات، وحراسة المنشآت، والدفاع المدني، إلى جانب التنسيق مع تشكيلات عسكرية أخرى عند الضرورة.

وبحسب البيان، يبدأ تنفيذ الخطة مع أول أيام شهر رمضان، مع نشر خدمات أمنية في الميادين والأسواق، وتنظيم التعاون مع الجهات الخدمية ذات الصلة لمواجهة أي طارئ. كما ستتولى غرفة العمليات متابعة التنفيذ وإبلاغ المستجدات، تحت إشراف مديري الأمن في المحافظات وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأكدت الوزارة أن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار خلال الشهر، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام.