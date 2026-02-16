اللواء سلطان العرادة يضع سفراء الإتحاد الأوروبي أمام حقيقة الوضع في اليمن والطريق الوحيد لإنهاء أزمته

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الرياض

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، أن القيادة السياسية في اليمن مع السلام الشامل والعادل، وفق المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، باعتبارها الأساس الضامن لخروج الوطن من أزماته القائمة.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وفق وكالة سبأ.

اللقاء الذي حضره سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، وسفراء وممثلو فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وأسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والسويد، والنمسا، والتشيك، والدنمارك، والمجر، وفنلندا، والبرتغال، وكرواتيا، وايرلندا، واليونان، وسلوفينا، وبولندا، ومالطا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وقبرص، ناقش أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني، وسبل تعزيز الدعم الأوروبي للحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحسين الخدمات الأساسية، واستقرار الاقتصاد والعملة المحلية، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى دعم برامج الإغاثة والمشاريع التنموية المستدامة.

ورحب العردة بالسفراء..مشيداً بمستوى العلاقات القائمة بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي، وحرص مجلس القيادة الرئاسي على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.

واعتبر العرادة إن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة مهمة في دعم العديد من المسارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وثمّن عضو مجلس القيادة، الدور المحوري للاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء في دعم اليمن على مختلف الأصعدة، سواء من خلال المواقف السياسية الداعمة للشرعية، أو عبر المساعدات الإنسانية والإنمائية التي أسهمت في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.

وأوضح العرادة، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لا تزال تمضي في نهجها الرافض للسلام من خلال استمرار تصعيدها العسكري وتقويضها لكل المبادرات الإقليمية والدولية..لافتاً إلى أن استهداف الممرات المائية وطرق التجارة العالمية يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي والاقتصاد العالمي.

واعتبر عضو مجلس القيادة قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة تلك المليشيات..منوهاً إلى الدور الرئيسي الذي لعبه الحرس الثوري الإيراني في دعم مليشيات الحوثي بالأسلحة والتقنيات والخبراء، والمشاركة المباشرة في إدارة العمليات العسكرية الميدانية من خلال عدد من القيادات الذين لقوا مصرعهم في اليمن.

وشدد العرادة، على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية السياسية والاقتصادية على مليشيات الحوثي الإرهابية..معرباً عن أمله في أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب اليمني بشكلٍ مضاعف..مؤكداً أن استمرار حالة التراخي الدولية شجعت المليشيات على التمادي في انتهاكاتها وتقويضها لكل الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني.

كما دعا المجتمع الدولي، إلى مضاعفة الدعم الأوروبي للمشاريع التنموية والإنسانية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية..معتبراً دعم مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين..مشيداً بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا السياق وما تقدمه من دعمٍ سخي في كافة المجالات.

من جانبهم، جدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي، دعم بلدانهم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره .

وأكدوا استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة الجهود الأممية، وتقديم الدعم الإنساني والتنموي، والعمل المشترك مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتعزيز فرص الاستقرار الشامل والدائم.