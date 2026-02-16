اللواء سلطان العرادة يضع سفراء الإتحاد الأوروبي أمام حقيقة الوضع في اليمن والطريق الوحيد لإنهاء أزمته عاجل: قرارات وزارية تعيد رسم خريطة السوق اليمني: وزارة الصناعة تشطب أكثر من سبعة ألف علامة ووكالة تجارية عدن: الحكومة تقرر شطب العلامات والوكالات التجارية غير المحدثة رسالة دعم خليجية للحكومة اليمنية وتأكيد على وحدة وسيادة البلد اليمن: تحذير من موجة غبار وانخفاض في درجات الحرارة أردوغان يؤجل زيارة كانت مقررة إلى الإمارات بسبب مرض محمد بن زايد المتهمة اعترفت وانهارت باكية.. تفاصيل جديدة بشأن قضية مقتل الفنانة السورية ''أم زكي'' خلفه علم اليمن وصورة الرئيس.. أول وزير في الحكومة الجديدة يعقد اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن أمريكا تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر العليمي يفجّرها من ميونيخ: اليمن على خط النار العالمي… والحسم ضرورة دولية
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقفه الداعم للجمهورية اليمنية وحرصه على مساندة جهود قيادتها الشرعية، وكل ما من شأنه الإسهام في تجاوز التحديات الراهنة، وصون وحدة اليمن وسيادته ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الشامل.
وقالت وكالة سبأ، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، تلقى رسالة تهنئة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة..متمنياً له ولأعضاء حكومته التوفيق والسداد في أداء المهام والمسؤوليات الوطنية الجليلة
وعبر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ثقته بأن القيادة الحكيمة لدولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وخبرته الواسعة ستكون داعماً لتعزيز مسيرة العمل الوطني وترسيخ الامن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو التنمية والازدهار.