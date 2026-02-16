رسالة دعم خليجية للحكومة اليمنية وتأكيد على وحدة وسيادة البلد

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقفه الداعم للجمهورية اليمنية وحرصه على مساندة جهود قيادتها الشرعية، وكل ما من شأنه الإسهام في تجاوز التحديات الراهنة، وصون وحدة اليمن وسيادته ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الشامل.

وقالت وكالة سبأ، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، تلقى رسالة تهنئة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة..متمنياً له ولأعضاء حكومته التوفيق والسداد في أداء المهام والمسؤوليات الوطنية الجليلة

وعبر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ثقته بأن القيادة الحكيمة لدولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وخبرته الواسعة ستكون داعماً لتعزيز مسيرة العمل الوطني وترسيخ الامن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو التنمية والازدهار.