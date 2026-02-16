اليمن: تحذير من موجة غبار وانخفاض في درجات الحرارة أردوغان يؤجل زيارة كانت مقررة إلى الإمارات بسبب مرض محمد بن زايد المتهمة اعترفت وانهارت باكية.. تفاصيل جديدة بشأن قضية مقتل الفنانة السورية ''أم زكي'' خلفه علم اليمن وصورة الرئيس.. أول وزير في الحكومة الجديدة يعقد اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن أمريكا تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر العليمي يفجّرها من ميونيخ: اليمن على خط النار العالمي… والحسم ضرورة دولية عودة وزارية جديدة إلى عدن.. ثلاثة أعضاء في الحكومة يباشرون مهامهم من العاصمة المؤقتة نتنياهو يضع 3 شروط حاسمة لأي اتفاق مع إيران: تفكيك التخصيب وكبح الصواريخ الذهب يكسر حاجز الـ5 آلاف دولار نزولاً وسط جني أرباح عنيف قائمة الـ305 تفجّر الصدمة.. إجبار فتيات على التعري يكشف الوجه الأسود لجرائم إبستين
أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بأن مخرجات النماذج العددية وتحليل مختلف خرائط الطقس، تشير إلى وجود نشاط للرياح السطحية الشمالية الشرقية.
وتوقّع المركز، في نشرة جوية لمدة ثلاثة أيام، صادرة عنه، تأثر بلادنا بموجة غبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ابتداءً من صحاري ومرتفعات وهضاب داخلية لمحافظتي المهرة وحضرموت، وتمتد لاحقاً إلى محافظات شبوة والجوف ومأرب، وإلى المرتفعات الغربية والجنوبية بشدة أقل، كما توقّع انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، يتراوح من (4 إلى 7) درجات مئوية عن معدلاتها المناخية.
وأهاب مركز التنبؤات الجوية، بالمواطنين خصوصاً أصحاب الأمراض الصدرية، في مناطق توقّع الغبار باتخاذ التدابير اللازمة .. مشدداً على سائقي المركبات بتوخي الحذر من تدني الرؤية الأفقية.
كما حذّر المركز، المواطنين والمزارعين، في المناطق المذكورة أعلاه، من الانخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر .. مؤكداً على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية.