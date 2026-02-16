اليمن: تحذير من موجة غبار وانخفاض في درجات الحرارة

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بأن مخرجات النماذج العددية وتحليل مختلف خرائط الطقس، تشير إلى وجود نشاط للرياح السطحية الشمالية الشرقية.

وتوقّع المركز، في نشرة جوية لمدة ثلاثة أيام، صادرة عنه، تأثر بلادنا بموجة غبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ابتداءً من صحاري ومرتفعات وهضاب داخلية لمحافظتي المهرة وحضرموت، وتمتد لاحقاً إلى محافظات شبوة والجوف ومأرب، وإلى المرتفعات الغربية والجنوبية بشدة أقل، كما توقّع انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، يتراوح من (4 إلى 7) درجات مئوية عن معدلاتها المناخية.

وأهاب مركز التنبؤات الجوية، بالمواطنين خصوصاً أصحاب الأمراض الصدرية، في مناطق توقّع الغبار باتخاذ التدابير اللازمة .. مشدداً على سائقي المركبات بتوخي الحذر من تدني الرؤية الأفقية.

كما حذّر المركز، المواطنين والمزارعين، في المناطق المذكورة أعلاه، من الانخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر .. مؤكداً على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية.