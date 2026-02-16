اليمن: تحذير من موجة غبار وانخفاض في درجات الحرارة أردوغان يؤجل زيارة كانت مقررة إلى الإمارات بسبب مرض محمد بن زايد المتهمة اعترفت وانهارت باكية.. تفاصيل جديدة بشأن قضية مقتل الفنانة السورية ''أم زكي'' خلفه علم اليمن وصورة الرئيس.. أول وزير في الحكومة الجديدة يعقد اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن أمريكا تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر العليمي يفجّرها من ميونيخ: اليمن على خط النار العالمي… والحسم ضرورة دولية عودة وزارية جديدة إلى عدن.. ثلاثة أعضاء في الحكومة يباشرون مهامهم من العاصمة المؤقتة نتنياهو يضع 3 شروط حاسمة لأي اتفاق مع إيران: تفكيك التخصيب وكبح الصواريخ الذهب يكسر حاجز الـ5 آلاف دولار نزولاً وسط جني أرباح عنيف قائمة الـ305 تفجّر الصدمة.. إجبار فتيات على التعري يكشف الوجه الأسود لجرائم إبستين
قالت وكالة أنباء تركيا، إن الرئيس أردوغان أجل زيارة كانت مقررة اليوم الإثنين إلى الإمارات، بسبب مرض رئيسها محمد بن زايد آل نهيان.
وكشفت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإماراتي عبر فيه عن أسفه للمشاكل الصحية التي يعاني منها رئيس دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن أردوغان قرر تأجيل زيارته المقررة إلى دولة الإمارات بسبب الحالة الصحية لمحمد بن زايد.