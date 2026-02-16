أردوغان يؤجل زيارة كانت مقررة إلى الإمارات بسبب مرض محمد بن زايد

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قالت ‏وكالة أنباء تركيا، إن الرئيس أردوغان أجل زيارة كانت مقررة اليوم الإثنين إلى الإمارات، بسبب مرض رئيسها محمد بن زايد آل نهيان.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإماراتي عبر فيه عن أسفه للمشاكل الصحية التي يعاني منها رئيس دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن أردوغان قرر تأجيل زيارته المقررة إلى دولة الإمارات بسبب الحالة الصحية لمحمد بن زايد.