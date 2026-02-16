خلفه علم اليمن وصورة الرئيس.. أول وزير في الحكومة الجديدة يعقد اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

ترأس وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لقيادة وموظفي الوزارة، لمناقشة سير العمل والأداء خلال المرحلة السابقة، واستعراض خطط وبرامج القطاعات والإدارات العامة بالوزارة للعام 2026م.

واطلع الوزير باسلمة، خلال الاجتماع بحضور وكلاء وقيادات الوزارة، على مجمل القضايا والملفات المتعلقة بعمل وأداء الوزارة، وتقارير التقييم والتطوير لكافة القطاعات والإدارات العامة بديوان عام الوزارة.

وأشار وزير الادارة المحلية، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الإدارة المحلية في الرقابة والإشراف على أجهزة السلطات المحلية..مثمنًا الجهود التي تبذلها قيادة وموظفو الوزارة.

كما استعرض الوزير باسلمة، توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، بشأن تعزيز اللامركزية، من خلال تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات، وتحقيق التنمية المحلية، وتعزيز الأمن والاستقرار..مشيرًا إلى المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الوزارة في المرحلة القادمة، بدءًا من تصحيح الاختلالات في المحافظات، ومعالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية.

وشدد وزير الإدارة المحلية، على أهمية تنفيذ خطة الوزارة للعام 2026م، التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي والتنموي، وإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز اللامركزية والبدء بتطبيقها.

وأكد ضرورة إنجاز كافة التقارير الدورية والسنوية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز الأداء الوظيفي والخدمي في الوزارة