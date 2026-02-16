أمريكا تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر العليمي يفجّرها من ميونيخ: اليمن على خط النار العالمي… والحسم ضرورة دولية عودة وزارية جديدة إلى عدن.. ثلاثة أعضاء في الحكومة يباشرون مهامهم من العاصمة المؤقتة نتنياهو يضع 3 شروط حاسمة لأي اتفاق مع إيران: تفكيك التخصيب وكبح الصواريخ الذهب يكسر حاجز الـ5 آلاف دولار نزولاً وسط جني أرباح عنيف قائمة الـ305 تفجّر الصدمة.. إجبار فتيات على التعري يكشف الوجه الأسود لجرائم إبستين تشنج عضلات الساقين- نقص هذه الفيتامينات والمعادن قد يكون السبب أكثر طعام يسبب السرطان- طبيب يحذر من هذه الأغذية سبب جفاف الفم رغم شرب الماء- علام يدل علاج الحموضة في البيت- حسام موافي: هذه الحيلة تخلصك منها
نقلت وزارتا الطاقة والدفاع الأمريكيتان لأول مرة مفاعلا نوويا مصغرا على متن طائرة شحن من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية يوتا لإثبات أن النشر السريع للطاقة النووية للأغراض العسكرية والمدنية ممكن.
وتعاونت الوزارتان مع شركة (فالار أتوميكس) التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لنقل أحد مفاعلات (وورد) المصغرة التابعة للشركة على متن طائرة من طراز سي-17، دون وقود نووي، إلى قاعدة هيل الجوية في يوتا.
وكان وزير الطاقة كريس رايت ووكيل وزارة الدفاع لشؤون المشتريات والاستدامة مايكل دافي على متن الطائرة مع المفاعل ومكوناته، وأشادوا بعملية النقل باعتبارها إنجازا كبيرا للطاقة النووية واللوجستيات العسكرية الأمريكية.
وقال دافي "يقربنا هذا من نشر الطاقة النووية في الوقت والمكان المناسبين لتزويد مقاتلي بلادنا بالأدوات اللازمة للفوز في المعركة