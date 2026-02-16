أمريكا تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

نقلت وزارتا الطاقة والدفاع الأمريكيتان لأول مرة مفاعلا نوويا مصغرا على متن طائرة شحن من ولاية كاليفورنيا إلى ​ولاية يوتا لإثبات أن النشر السريع للطاقة النووية للأغراض العسكرية والمدنية ممكن.

وتعاونت الوزارتان مع شركة (فالار أتوميكس) التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لنقل أحد مفاعلات (وورد) المصغرة التابعة للشركة على متن طائرة من طراز سي-17، دون وقود نووي، إلى قاعدة هيل الجوية في يوتا.

وكان وزير الطاقة كريس رايت ووكيل وزارة ‌الدفاع لشؤون المشتريات ‌والاستدامة مايكل دافي على متن ​الطائرة ‌مع ⁠المفاعل ومكوناته، ​وأشادوا بعملية ⁠النقل باعتبارها إنجازا كبيرا للطاقة النووية واللوجستيات العسكرية الأمريكية.

وقال دافي "يقربنا هذا من نشر الطاقة النووية في الوقت والمكان المناسبين لتزويد مقاتلي بلادنا بالأدوات اللازمة للفوز في المعركة