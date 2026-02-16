عودة وزارية جديدة إلى عدن.. ثلاثة أعضاء في الحكومة يباشرون مهامهم من العاصمة المؤقتة

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 332

وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الإثنين، عدد من أعضاء الحكومة الجديدة، في خطوة تأتي ضمن توجيهات رئاسية تقضي بتفعيل أداء مؤسسات الدولة وتعزيز الحضور الحكومي من داخل البلاد.

وضمت قائمة الوزراء الواصلين كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، ووزير الأشغال العامة والطرق حسين العقربي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين القدسي، حيث من المنتظر أن يباشروا أعمالهم خلال الأيام المقبلة من مقار وزاراتهم في عدن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات حكومية تستهدف إعادة انتظام العمل المؤسسي، وتسريع وتيرة الأداء التنفيذي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواجهة التحديات القائمة في المرحلة الراهنة.