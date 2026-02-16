أمريكا تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر العليمي يفجّرها من ميونيخ: اليمن على خط النار العالمي… والحسم ضرورة دولية عودة وزارية جديدة إلى عدن.. ثلاثة أعضاء في الحكومة يباشرون مهامهم من العاصمة المؤقتة نتنياهو يضع 3 شروط حاسمة لأي اتفاق مع إيران: تفكيك التخصيب وكبح الصواريخ الذهب يكسر حاجز الـ5 آلاف دولار نزولاً وسط جني أرباح عنيف قائمة الـ305 تفجّر الصدمة.. إجبار فتيات على التعري يكشف الوجه الأسود لجرائم إبستين تشنج عضلات الساقين- نقص هذه الفيتامينات والمعادن قد يكون السبب أكثر طعام يسبب السرطان- طبيب يحذر من هذه الأغذية سبب جفاف الفم رغم شرب الماء- علام يدل علاج الحموضة في البيت- حسام موافي: هذه الحيلة تخلصك منها
وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الإثنين، عدد من أعضاء الحكومة الجديدة، في خطوة تأتي ضمن توجيهات رئاسية تقضي بتفعيل أداء مؤسسات الدولة وتعزيز الحضور الحكومي من داخل البلاد.
وضمت قائمة الوزراء الواصلين كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، ووزير الأشغال العامة والطرق حسين العقربي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين القدسي، حيث من المنتظر أن يباشروا أعمالهم خلال الأيام المقبلة من مقار وزاراتهم في عدن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات حكومية تستهدف إعادة انتظام العمل المؤسسي، وتسريع وتيرة الأداء التنفيذي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواجهة التحديات القائمة في المرحلة الراهنة.