نتنياهو يضع 3 شروط حاسمة لأي اتفاق مع إيران: تفكيك التخصيب وكبح الصواريخ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفها بـ"اللاءات الثلاث" التي تشترطها تل أبيب للموافقة على أي اتفاق محتمل مع طهران، مؤكداً أن أي تفاهم لا يستوفي هذه الشروط لن يكون مقبولاً.
وخلال لقائه في القدس برؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية، شدد نتنياهو على أن الشرط الأول يتمثل في إخراج جميع مخزونات اليورانيوم المخصب من إيران.
أما الشرط الثاني، فيقضي بحرمان طهران بشكل كامل من أي قدرة مستقبلية على تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تفكيك المعدات والبنية التحتية المرتبطة بهذه الأنشطة، وليس مجرد وقفها مؤقتاً.
وأضاف أن الشرط الثالث يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، داعياً إلى معالجته ضمن أي اتفاق قادم، ومقترحاً ألا يتجاوز مدى الصواريخ الإيرانية 300 كيلومتر، بحيث لا تصل إلى الأراضي الإسرائيلية.
وأشار نتنياهو إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثاتهما في 11 فبراير بتشكيكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، موضحاً أنه لا يخفي تحفظاته إزاء أي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران.
وأكد أن هذه المطالب لا تتعلق فقط بأمن إسرائيل، بل – بحسب تعبيره – بأمن الولايات المتحدة والمنطقة والعالم بأسره.