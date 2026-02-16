تشنج عضلات الساقين- نقص هذه الفيتامينات والمعادن قد يكون السبب

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 189

يعاني كثير من الأشخاص من تشنج عضلات الساقين بشكل مفاجئ، خاصة أثناء النوم أو بعد مجهود بدني، ما يثير التساؤل حول الأسباب المحتملة لهذه المشكلة، وهل يمكن أن يكون نقص بعض الفيتامينات أو المعادن أحد العوامل الرئيسية وراءها.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب تشنج عضلات الساقين المرتبطة بالتغذية، وفقًا لما ذكره الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.

ما الفيتامينات والمعادن التي يسبب نقصها تشنج عضلات الساقين؟

يشير الدكتور كريم جمال إلى أن العضلات تعتمد على توازن دقيق بين الفيتامينات والمعادن للانقباض والانبساط بشكل طبيعي، وأي خلل في هذا التوازن قد يؤدي إلى التشنج أو الشد العضلي، موضحًا أن أبرز العناصر المرتبطة بهذه المشكلة تشمل:

1- المغنيسيوميلعب دورًا أساسيًا في استرخاء العضلات وتنظيم الإشارات العصبية، حيث إن نقصه من أكثر الأسباب شيوعًا للتشنجات العضلية، خاصة أثناء الليل.

2- البوتاسيوميساعد على تنظيم الإشارات الكهربائية بين الأعصاب والعضلات، لذلك فإن انخفاض مستواه قد يؤدي إلى ضعف العضلات أو التشنج المتكرر.

3- الكالسيومضروري لانقباض العضلات بشكل طبيعي، ونقصه قد يسبب تقلصات مؤلمة، خصوصًا مع المجهود أو أثناء النوم.

4- فيتامين ديساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على قوة العضلات، وانخفاضه قد يؤدي إلى ضعف عضلي وتشنجات متكررة.

5- فيتامين ب12مهم لصحة الأعصاب التي تتحكم في حركة العضلات، ونقصه قد يسبب تشنجات مصحوبة بتنميل أو وخز في الأطراف.

متى يكون تشنج الساقين علامة على مشكلة صحية؟

يوضح أخصائي التغذية العلاجية أن التشنج العرضي أمر شائع، لكنه قد يستدعي القلق إذا:

كان متكررًا بشكل يومي أو شديد الألم.صاحبه ضعف عضلي أو تنميل مستمر.لم يتحسن رغم شرب الماء وتعديل التغذية.

ظهر دون سبب واضح أو استمر لفترات طويلة.في هذه الحالات، ينصح الطبيب بإجراء فحوصات لمعرفة مستويات الفيتامينات والمعادن في الجسم، وتحديد السبب بدقة قبل بدء العلاج.

ويؤكد جمال أن التغذية المتوازنة وشرب كميات كافية من الماء من أهم الوسائل للوقاية من تشنج عضلات الساقين، مع ضرورة استشارة الطبيب عند تكرار المشكلة لتجنب أي مضاعفات