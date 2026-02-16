أكثر طعام يسبب السرطان- طبيب يحذر من هذه الأغذية

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 194

هل السرطان يظهر فجأة؟

الإجابة لا، بل تحدث الإصابة به على مدار سنوات من اتباع العادات الخاطئة، مثل تناول الأطعمة غير الصحية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأطعمة المسببة للسرطان، وفقًا للدكتور صلاح دياب، أخصائي التغذية العلاجية.

ما هو أخطر طعام يسبب السرطان؟

1- اللحوم المصنعة

يجب أن يكون النظام الغذائي اليومي خاليًا من اللحوم المصنعة، مثل الهوت دوج واللانشون، لاحتوائها على نترات الصوديوم، التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون.

لذلك أدرجت منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة في قائمة مسببات السرطان، التي تضم التدخين.

2- البطاطس المقليةتشكل البطاطس المقلية خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، لاحتوائها على الأكريلاميد، وهي مادة ثبت علميًا أنها تسبب السرطان.

3- المخبوزات السرطان من المخاطر الجسيمة التي تسببها المخبوزات لصحة الإنسان، لاحتوائها على الدهون المتحولة والسكريات المضافة، اللتين تتسببان في زيادة الالتهابات الداخلية بالجسم.

4- اللحوم المشويةلا خلاف على أن الشواء من الطرق الصحية في الطهي، ومع ذلك، يجب الابتعاد عن اللحوم المشوية على الفحم، لاحتوائها على مركبات مسرطنة.

للاطلاع على مزيد من مخاطر اللحوم المشوية على الفحم، اضغط هنا.هل المشروبات الغازية تسبب السرطان؟

الأشخاص المعتادون على تناول المشروبات الغازية، سواء العادية أو الدايت، أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان.

وتسبب المشروبات الغازية السرطان، لأنها تضعف الجهاز المناعي وتدمر الميكروبيوم المعوي، مما يشجع الأورام الخبيثة على النمو في الجسم