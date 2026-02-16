سبب جفاف الفم رغم شرب الماء- علام يدل

الإثنين 16 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 226

يعاني بعض الأشخاص من جفاف الفم بشكل مستمر رغم شرب كميات كافية من الماء، وهو ما يثير القلق حول السبب الحقيقي وراء هذه المشكلة، خاصة إذا استمر الشعور بالجفاف لفترات طويلة أو صاحبه أعراض أخرى مزعجة.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب جفاف الفم رغم شرب الماء، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

ما أسباب جفاف الفم رغم شرب الماء؟

يشير حتة إلى أن جفاف الفم لا يرتبط دائمًا بقلة شرب الماء، بل قد يكون ناتجًا عن عوامل صحية أو سلوكية تؤثر على إفراز اللعاب، ومن أبرزها:

1- التنفس من الفمخاصة أثناء النوم أو بسبب احتقان الأنف، ما يؤدي إلى تبخر اللعاب بسرعة والشعور بالجفاف.

2- بعض الأدويةمثل أدوية الحساسية، الاكتئاب، ضغط الدم، ومدرات البول، إذ قد تقلل من إفراز الغدد اللعابية.

3- مرض السكريارتفاع مستوى السكر في الدم قد يسبب جفاف الفم والعطش المستمر حتى مع شرب الماء.

4- القلق والتوترالحالة النفسية تؤثر على الجهاز العصبي، وقد تقلل إفراز اللعاب مؤقتًا.

5- اضطرابات الغدد اللعابيةمثل الالتهاب أو الانسداد، ما يضعف إنتاج اللعاب بشكل طبيعي.

6- نقص بعض العناصر الغذائيةخاصة نقص فيتامين ب12 أو الحديد، ما قد يؤثر على صحة الأغشية المخاطية داخل الفم.

كيف يمكن التعامل مع جفاف الفم؟

يوضح استشاري الصحة العامة أن العلاج يعتمد على معرفة السبب الأساسي، لكن يمكن تخفيف الأعراض من خلال:

مضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إفراز اللعاب.ت

جنب الكافيين والتدخين لأنهما يزيدان الجفاف.

الحفاظ على نظافة الفم والأسنان بانتظام.

استخدام بدائل اللعاب أو مرطبات الفم عند الحاجة.

علاج احتقان الأنف لتقليل التنفس الفموي أثناء النوم.

متى يكون جفاف الفم علامة مقلقة؟

يشدد حتة على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الجفاف:

مستمرًا لفترة طويلة دون تحسن.مصحوبيًا بصعوبة في البلع أو الكلام.

مرتبطًا بتسوس الأسنان المتكرر أو التهابات الفم.

مصحوبًا بعطش شديد أو فقدان وزن غير مبرر.

في هذه الحالات، قد يكون جفاف الفم مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص دقيق وعلاج مناسب.

ويؤكد حتة أن جفاف الفم عرض شائع لكنه ليس دائمًا بسيطًا، وأن استمرار المشكلة رغم شرب الماء يستدعي البحث عن السبب الحقيقي وعلاجه مبكرًا