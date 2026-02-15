بلاغات كيدية تقف خلفها الإمارات تسببت في احتجاز ضابط بالجيش اليمني وأسرته تبحث عنه منذ عام وأربعة أشهر

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 576

اتهم ناشطون، دولة الإمارات، في التسبب باحتجاز، ضابط في الجيش اليمني، في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، قبل قرابة العام ونصف.

وفي التفاصيل، تداول الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تضامنية تطالب بالإفراج عن الضابط في وزارة الدفاع اليمنية، الرائد قتيبة حمود الكامل، الذي تم توقيفه في منفذ الوديعة أثناء دخوله إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث لا يزال موقوفاً منذ عام وأربعة أشهر.

وبحسب ما يتم تداوله في الحملة التضامنية، فإن توقيف الكامل وهو خريج الكلية الملكية في الاردن، جاء على خلفية بلاغات وُصفت بأنها كيدية، قال ناشطون إن جهات مرتبطة بأحد الأذرع الأمنية التابعة للإمارات تقف وراءها، مطالبين الجهات المختصة بإعادة النظر في القضية والإفراج عنه في أقرب وقت ممكن.

ويُعد الرائد الكامل من أوائل ضباط الجيش الوطني،وهو من رفاق القائد الشهيد عبدالرب الشدادي، وشارك معه في عدد من الجبهات، أبرزها جبهات صرواح والجوف ونهم، وفق ناشطون ومقربون منه شاركوا في الحملة .

وأكد مقربون من أسرة الرائد الكامل أن معاناتهم مستمرة، بسبب تواصل احتجازه لأكثر من عام وأربعة أشهر ، وإن صبرهم قد نفذ.

كما أعربوا عن ثقتهم بعدالة المملكة العربية السعودية وحرصها على إنصاف المظلومين.. آملين في سرعة إنهاء القضية ولمّ شمله بأسرته وفق القوانين والإجراءات المتبعة.