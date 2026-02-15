بلاغات كيدية تقف خلفها الإمارات تسببت في احتجاز ضابط بالجيش اليمني وأسرته تبحث عنه منذ عام وأربعة أشهر وزير المالية الحوثي: صرف رواتب الموظفين ليست مسئوليتنا هي مسئولية السعودية تعالي لتريني.. وثائق إبستين.. علاقة مشبوهة تطيح بالدبلوماسية الإماراتية هند العويس .. الملف الأسود صنعاء: الحوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر ويختطفون نجل أبو شوارب فضائح إبستين.. العالم تحت حكم قوادي الغرب توكل كرمان: انقسام النخب أسهم في فشل حماية مشروع الدولة والثورة المضادة أطاحت بالمشروع الوطني والإخفاقات كانت سياسية قرار أمريكي ''صادم'' لليمنيين.. المركز الأمريكي للعدالة يدعو واشنطن للتراجع عنه يمنيون في صفوف جيش الاحتلال.. صحيفة إسرائيلية تكشف 50 ألف جندي يحملون جنسيات أجنبية بينها عربية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو الاتحاد الأوروبي للانتقال من إدارة الأزمة إلى إنهائها حزب الإصلاح يوجه بوصلته نحو المعركة الوطنية: استعادة المحافظات وتوحيد الصف
قالت جماعة الحوثي الارهابية إنها غير مسؤولة عن تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تصريحات أثارت انتقادات واسعة في أوساط السكان المحليين.
ونُقل عن عبدالجبار أحمد الجرموزي، الذي يعرّف نفسه وزيراً للمالية في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً، قوله إن شح الموارد المالية يحول دون انتظام صرف الرواتب، وذلك رداً على انتقادات بشأن صرف راتب واحد فقط بعد انقطاع دام ستة أشهر.
وتذرّع الجرموزي، رداً على منتقدي جماعته بسبب صرف مرتب واحد فقط بعد ستة أشهر من التوقف، بقوله: «ما يخلق المعدوم إلا الله»
وأضاف الجرموزي في منشور على منصة «إكس» أن مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم موجودة لدى المملكة العربية السعودية، محمّلاً إياها مسؤولية توقف الصرف، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية, وهو تصريح أثار سخرية واسعة في الشارع اليمني خاصة مناطق سيطرة المليشيا.
ويقول منتقدون إن الجماعة تسيطر على موارد مالية واسعة في المناطق ذات الكثافة السكانية الواقعة تحت إدارتها، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية، في وقت يواجه فيه مئات الآلاف من الموظفين صعوبات معيشية جراء عدم انتظام صرف رواتبهم.