وزير المالية الحوثي: صرف رواتب الموظفين ليست مسئوليتنا هي مسئولية السعودية

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 169

قالت جماعة الحوثي الارهابية إنها غير مسؤولة عن تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تصريحات أثارت انتقادات واسعة في أوساط السكان المحليين.

ونُقل عن عبدالجبار أحمد الجرموزي، الذي يعرّف نفسه وزيراً للمالية في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً، قوله إن شح الموارد المالية يحول دون انتظام صرف الرواتب، وذلك رداً على انتقادات بشأن صرف راتب واحد فقط بعد انقطاع دام ستة أشهر.

وتذرّع الجرموزي، رداً على منتقدي جماعته بسبب صرف مرتب واحد فقط بعد ستة أشهر من التوقف، بقوله: «ما يخلق المعدوم إلا الله»

وأضاف الجرموزي في منشور على منصة «إكس» أن مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم موجودة لدى المملكة العربية السعودية، محمّلاً إياها مسؤولية توقف الصرف، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية, وهو تصريح أثار سخرية واسعة في الشارع اليمني خاصة مناطق سيطرة المليشيا.

ويقول منتقدون إن الجماعة تسيطر على موارد مالية واسعة في المناطق ذات الكثافة السكانية الواقعة تحت إدارتها، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية، في وقت يواجه فيه مئات الآلاف من الموظفين صعوبات معيشية جراء عدم انتظام صرف رواتبهم.