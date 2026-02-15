صنعاء: الحوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر ويختطفون نجل أبو شوارب

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- صنعاء

عدد القراءات 476

فرضت جماعة الحوثي طوقًا أمنيًا حول منزل الشيخ حمير الأحمر في صنعاء، كما نشرت عربات عسكرية ومسلحين في حي الحصبة شمال العاصمة، دون معرفة الأسباب.

لكن هذا الإجراء، جاء بعد اختطاف الشيخ القبلي جبران مجاهد أبو شوارب، أحد مشائخ حاشد.

واوقف الحوثيون أبو شوارب، في نقطة تفتيش شمال صنعاء أثناء عودته من زيارة منزل الأحمر مساء السبت. وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأوقف الحوثيون أيضاً عدداً من زوار حمير الأحمر من الوجهاء والشخصيات القبلية، وأُجبروا بعضهم على توقيع تعهدات بعدم زيارته مجدداً، دون تقديم تفسير لما حدث.