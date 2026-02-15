بلاغات كيدية تقف خلفها الإمارات تسببت في احتجاز ضابط بالجيش اليمني وأسرته تبحث عنه منذ عام وأربعة أشهر وزير المالية الحوثي: صرف رواتب الموظفين ليست مسئوليتنا هي مسئولية السعودية تعالي لتريني.. وثائق إبستين.. علاقة مشبوهة تطيح بالدبلوماسية الإماراتية هند العويس .. الملف الأسود صنعاء: الحوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر ويختطفون نجل أبو شوارب فضائح إبستين.. العالم تحت حكم قوادي الغرب توكل كرمان: انقسام النخب أسهم في فشل حماية مشروع الدولة والثورة المضادة أطاحت بالمشروع الوطني والإخفاقات كانت سياسية قرار أمريكي ''صادم'' لليمنيين.. المركز الأمريكي للعدالة يدعو واشنطن للتراجع عنه يمنيون في صفوف جيش الاحتلال.. صحيفة إسرائيلية تكشف 50 ألف جندي يحملون جنسيات أجنبية بينها عربية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو الاتحاد الأوروبي للانتقال من إدارة الأزمة إلى إنهائها حزب الإصلاح يوجه بوصلته نحو المعركة الوطنية: استعادة المحافظات وتوحيد الصف
فرضت جماعة الحوثي طوقًا أمنيًا حول منزل الشيخ حمير الأحمر في صنعاء، كما نشرت عربات عسكرية ومسلحين في حي الحصبة شمال العاصمة، دون معرفة الأسباب.
لكن هذا الإجراء، جاء بعد اختطاف الشيخ القبلي جبران مجاهد أبو شوارب، أحد مشائخ حاشد.
واوقف الحوثيون أبو شوارب، في نقطة تفتيش شمال صنعاء أثناء عودته من زيارة منزل الأحمر مساء السبت. وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأوقف الحوثيون أيضاً عدداً من زوار حمير الأحمر من الوجهاء والشخصيات القبلية، وأُجبروا بعضهم على توقيع تعهدات بعدم زيارته مجدداً، دون تقديم تفسير لما حدث.