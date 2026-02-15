يمنيون في صفوف جيش الاحتلال.. صحيفة إسرائيلية تكشف 50 ألف جندي يحملون جنسيات أجنبية بينها عربية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو الاتحاد الأوروبي للانتقال من إدارة الأزمة إلى إنهائها حزب الإصلاح يوجه بوصلته نحو المعركة الوطنية: استعادة المحافظات وتوحيد الصف 382 انتهاكاً حوثياً ضد المحامين يوثقها تقرير حقوقي.. العدالة تحت القمع في مناطق سيطرة الحوثيين الإتحاد الأوروبي يتجه لإتخاذ قرار بحق الحوثيين المحكمة العليا في السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان وفاة طفل وإصابة نحو 30 في حريق مركز تجاري بمأرب أمل جديد.. دواء تجريبي يقلل خطر وفاة النساء بسبب سرطان قاتل وزير الدفاع يعزز الشراكة العسكرية مع الصين ويؤكد: مواقف بكين داعمة لوحدة اليمن وسيادته الصين تلغي الرسوم الجمركية على هذه الدول
أظهرت معطيات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت أن قائمة الجنسيات الأجنبية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي تضم دولا عربية، بينها اليمن، إلى جانب عشرات الدول الأخرى.
وبحسب الصحيفة، يبلغ عدد الجنود الذين يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الإسرائيلية 50 ألفا و632 جنديا.
وتظهر البيانات أن الجنسية الأمريكية تتصدر القائمة بواقع 12 ألفا و135 جنديا، بفارق كبير عن بقية الجنسيات، تليها الفرنسية بأكثر من 6 آلاف و100 جندي، ثم الروسية بما يزيد على 5 آلاف.
كما تضم القائمة آلاف المجندين من ألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا ورومانيا وبولندا وكندا ودول في أميركا اللاتينية.
ولم يقتصر التنوع على الدول الغربية، إذ شملت المعطيات جنسيات عربية، من بينها اليمن وتونس ولبنان وسوريا والجزائر، وإن بأعداد محدودة.
وبحسب البيانات، هناك أيضا 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين إضافة إلى الإسرائيلية، فيما يحمل 162 جنديا ثلاث جنسيات أجنبية أو أكثر.