يمنيون في صفوف جيش الاحتلال.. صحيفة إسرائيلية تكشف 50 ألف جندي يحملون جنسيات أجنبية بينها عربية

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أظهرت معطيات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت أن قائمة الجنسيات الأجنبية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي تضم دولا عربية، بينها اليمن، إلى جانب عشرات الدول الأخرى.

وبحسب الصحيفة، يبلغ عدد الجنود الذين يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الإسرائيلية 50 ألفا و632 جنديا.

وتظهر البيانات أن الجنسية الأمريكية تتصدر القائمة بواقع 12 ألفا و135 جنديا، بفارق كبير عن بقية الجنسيات، تليها الفرنسية بأكثر من 6 آلاف و100 جندي، ثم الروسية بما يزيد على 5 آلاف.

كما تضم القائمة آلاف المجندين من ألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا ورومانيا وبولندا وكندا ودول في أميركا اللاتينية.

ولم يقتصر التنوع على الدول الغربية، إذ شملت المعطيات جنسيات عربية، من بينها اليمن وتونس ولبنان وسوريا والجزائر، وإن بأعداد محدودة.

وبحسب البيانات، هناك أيضا 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين إضافة إلى الإسرائيلية، فيما يحمل 162 جنديا ثلاث جنسيات أجنبية أو أكثر.