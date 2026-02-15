رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو الاتحاد الأوروبي للانتقال من إدارة الأزمة إلى إنهائها

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 94

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وذكرت الوكالة أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التطورات على الساحة اليمنية، والدعم الأوروبي المطلوب لتعزيز جهود الحكومة في استعادة التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات الأساسية ومواجهة التهديدات الأمنية.

ونقلت الوكالة عن العليمي إشادته بدور الاتحاد الأوروبي بوصفه أحد أكبر المانحين لليمن إنسانياً وتنموياً، مشيراً إلى أن الشراكة مع دول الاتحاد ترتبط، بحسب قوله، بأمن الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة ومكافحة الإرهاب.

كما أشاد العليمي، وفق الوكالة، بقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وبدور العملية البحرية الأوروبية "أسبيديس" في احتواء هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، معرباً عن تطلعه إلى إنهاء التهديد بشكل كامل.

وتطرق الرئيس اليمني إلى ما وصفه بتقدم أُحرز بدعم من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك توحيد القيادة الأمنية والعسكرية وتشكيل حكومة جديدة وبدء تنفيذ برنامج إصلاحي يركز على انتظام الخدمات والانضباط المالي واستعادة الثقة المحلية والدولية.

وقال العليمي، بحسب سبأ، إن توحيد القرار الأمني يعزز جهود مكافحة الإرهاب ويحسن الخدمات ويحد من بيئة التطرف، مشيراً إلى إغلاق سجون سرية في إطار هذه الإجراءات.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتحاد الأوروبي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى المساهمة في إنهائها، معتبراً أن جماعة الحوثي استخدمت البحر الأحمر كورقة ضغط، وأن أي تهاون قد يوسع نطاق التهديد ليشمل بحر العرب.

وحضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، وسفير اليمن لدى ألمانيا لؤي الإرياني، والمستشار الاقتصادي عبدالعزيز المخلافي.