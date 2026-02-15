حزب الإصلاح يوجه بوصلته نحو المعركة الوطنية: استعادة المحافظات وتوحيد الصف

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دعا قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى توجيه الخطاب السياسي والإعلامي نحو ما وصفها بـ"معركة استعادة المحافظات" الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مشدداً على أهمية توحيد الصف الوطني ودعم الحكومة في الملفات الخدمية والاقتصادية والعسكرية.

وقال عبدالرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية، في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع عقدته الدائرتان السياسية والإعلامية في الأمانة العامة للحزب بمدينة مأرب، إن المرحلة تتطلب تركيز الجهود على استعادة مؤسسات الدولة، ودعم الحكومة في مجالات الخدمات والاقتصاد وإعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية.

ودعا الهجري إلى نبذ الخلافات والمناكفات السياسية والإعلامية، وعدم الانجرار وراء ما وصفها بأصوات تسعى لإثارة الانقسامات داخل مكونات المعسكر الحكومي، معتبراً أن ذلك لا يخدم "المعركة الوطنية".

وأشاد الهجري بدور المملكة العربية السعودية في دعم اليمن، مثمناً ما وصفه بالدعم العسكري والمدني، وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.

من جانبه، قال رئيس الدائرة السياسية في الحزب أحمد حاله إن الحزب يسعى إلى توحيد خطابه السياسي والإعلامي، داعياً ناشطيه إلى تجنب الخلافات والتركيز على ما اعتبره "العدو الحقيقي" المتمثل في جماعة الحوثي.

وأضاف حاله أن الحزب يعمل على تعزيز الشراكة مع القوى المنضوية في إطار الحكومة المعترف بها دولياً، ودعم الرئاسة والحكومة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية احتياجات المواطنين.

وبحسب بيان الاجتماع، ناقش المشاركون عدداً من القضايا السياسية والإعلامية، وآلية توجيه الخطاب الحزبي بما يعزز وحدة الصف، كما أشادوا بما وصفوه بدعم "الأشقاء والأصدقاء" لليمن ووحدة أراضيه.