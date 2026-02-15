المحكمة العليا في السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان وفاة طفل وإصابة نحو 30 في حريق مركز تجاري بمأرب أمل جديد.. دواء تجريبي يقلل خطر وفاة النساء بسبب سرطان قاتل وزير الدفاع يعزز الشراكة العسكرية مع الصين ويؤكد: مواقف بكين داعمة لوحدة اليمن وسيادته الصين تلغي الرسوم الجمركية على هذه الدول عصير البصل أم الصبار.. أيهما أفضل لعلاج تساقط الشعر فقدان العضلات.. 3 طرق للسيطرة عليه مع التقدم في العمر زيت الزيتون وحبة البركة.. طبيب يكشف فوائدهما لمرضى القولون.. طبيب يكشف فوائد تناول مخمر الملفوف ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ في فترة الحمل.. متى تشعر بها الأم
أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء الموافق 17 فبراير/ شباط لتحري هلال غرة شهر رمضان 2026.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وورد فيه: "فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 203 / هـ ) وتاريخ 29 / 7 / 1447هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 1 / 2026م، هو غرة شهر شعبان لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م".
وتابعت: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.. وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".