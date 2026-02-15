وفاة طفل وإصابة نحو 30 في حريق مركز تجاري بمأرب أمل جديد.. دواء تجريبي يقلل خطر وفاة النساء بسبب سرطان قاتل وزير الدفاع يعزز الشراكة العسكرية مع الصين ويؤكد: مواقف بكين داعمة لوحدة اليمن وسيادته الصين تلغي الرسوم الجمركية على هذه الدول عصير البصل أم الصبار.. أيهما أفضل لعلاج تساقط الشعر فقدان العضلات.. 3 طرق للسيطرة عليه مع التقدم في العمر زيت الزيتون وحبة البركة.. طبيب يكشف فوائدهما لمرضى القولون.. طبيب يكشف فوائد تناول مخمر الملفوف ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ في فترة الحمل.. متى تشعر بها الأم البروفيسور محمد المهدلي يستعرض المنهج التأصيلي للشيخ عبدالمجيد للزنداني في الإعجاز العلمي ويدعو إلى إدراج إرثه في المناهج التعليمية
أفاد مكتب الصحة في محافظة مأرب أن حريقاً اندلع، مساء السبت، في مركز تجاري وسط المدينة.
وأسفر الحريق الذي نشب في ''متجر ابن الحاج'' عن وفاة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً وإصابة 30 شخصاً، وذلك وفق حصيلة أولية.