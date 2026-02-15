وفاة طفل وإصابة نحو 30 في حريق مركز تجاري بمأرب

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- مأرب

أفاد مكتب الصحة في محافظة مأرب أن حريقاً اندلع، مساء السبت، في مركز تجاري وسط المدينة.

وأسفر الحريق الذي نشب في ''متجر ابن الحاج'' عن وفاة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً وإصابة 30 شخصاً، وذلك وفق حصيلة أولية.