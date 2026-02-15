وزير الدفاع يعزز الشراكة العسكرية مع الصين ويؤكد: مواقف بكين داعمة لوحدة اليمن وسيادته

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

بحث وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشنغ، والملحق العسكري في البعثة الصينية العقيد ليو تشاو، سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات العسكرية والفنية، وتعزيز برامج بناء القدرات.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، إضافة إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق توسيعها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد وزير الدفاع بالمواقف الصينية الثابتة والداعمة لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدًا حرص الحكومة على توطيد التعاون مع بكين في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالتأهيل والتطوير الفني والعسكري.

من جهته، هنأ القائم بأعمال السفارة الصينية الفريق العقيلي بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية وتعيينه وزيرًا للدفاع، مجددًا دعم بلاده لوحدة اليمن وسيادته، ووقوفها إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ودعمها للجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

حضر اللقاء الملحق العسكري بالسفارة اليمنية في الرياض اللواء الركن يحيى الوعيل.