الصين تلغي الرسوم الجمركية على هذه الدول

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت 14 فبراير/ شباط، أن الصين ستلغي الرسوم الجمركية على وارداتها من جميع الدول الإفريقية تقريباً اعتباراً من الأول من مايو باستثناء دولة واحدة.
واعتباراً من الأول من مايو سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الإفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان.
وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.
وتتجه أنظار العديد من الدول الإفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.
وقال شي جين بينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية "ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الإفريقية"، معلنا عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي