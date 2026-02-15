عصير البصل أم الصبار.. أيهما أفضل لعلاج تساقط الشعر

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

علاج تساقط الشعر، يشغل اهتمام كثيرين مع تزايد البحث عن حلول طبيعية وآمنة، ويُشاع أن عصير البصل وجل الصبار من الوصفات الشائعة التي يُعتقد أنها تساعد في تقوية الشعر والحد من تساقطه، لما يحتويانه من عناصر مفيدة تدعم فروة الرأس وتعزز نمو الشعر بصورة صحية.

يوضح "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأفضل لعلاج تساقط الشعر من بين عصير البصل والصبار، وفقًا لـ"only my health"، والدكتورة ابتهال زهران، استشاري التجميل.

طبيب يوضح هل عصير البصل أفضل لعلاج تساقط الشعر أم الصبار؟

لكلٍ من عصير البصل والصبار، دورا مختلفا، ولا يمكن اعتباره بديلا عن العلاجات الطبية المعتمدة في الحالات الشديدة.

ما أسباب تساقط الشعر؟

لا يرتبط تساقط الشعر بسبب واحد، بل يتداخل فيه العامل الوراثي، والاختلالات الهرمونية، والضغط النفسي، ونقص العناصر الغذائية، إضافة إلى التهابات فروة الرأس والعوامل البيئية، لذلك، فإن أي علاج موضعي يجب أن يُنظر إليه كعامل مساعد وليس كحل جذري.

عصير البصل يدعم بصيلات الشعريُعرف عصير البصل باحتوائه على نسبة مرتفعة من الكبريت، وهو عنصر يدخل في تكوين الكيراتين، المكوّن الأساسي للشعر، وتشير التفسيرات الطبية إلى أن استخدامه قد:

يحفّز تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يعزز وصول المغذيات إلى البصيلات.- يساهم في تقليل تكسر الشعر.- يدعم حالات ضعف البصيلات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.- ومع ذلك، يظل تأثيره محدودا في حالات التساقط الوراثي أو الهرموني المتقدم.

هل الصبار صحي لفروة الرأس؟

يركز تأثير جل الصبار، على تحسين بيئة فروة الرأس أكثر من تحفيز النمو المباشر.

وتشمل فوائده:- تهدئة الالتهابات وتقليل الحكة والجفاف.

المساعدة في الحد من قشرة الرأس.- دعم الحاجز الواقي لفروة الرأس، ما يقلل التساقط الناتج عن الالتهاب.

وبالتالي، يُعد الصبار خيارا مناسبا لمن يعانون من مشكلات التهيج والجفاف، لكنه لا يُنشّط البصيلات الخاملة بشكل ملحوظ.

هل عصير البصل والصبار يدعما إنبات الشعر؟

لا تحقق العلاجات الطبيعية، النتائج نفسها التي توفرها المستحضرات المثبتة علميا مثل مينوكسيديل، والتي ثبتت فعاليتها في تحفيز نمو الشعر في بعض الحالات.

كما أن علاج الأسباب الجذرية مثل نقص الحديد أو اضطرابات الغدة الدرقية يظل الأساس في تحقيق نمو مستدام للشعر.

آثار جانبية محتملة عصير البصل والصبار عل الشعررغم طابعهما الطبيعي، لا يخلو البصل أو الصبار من مخاطر محتملة:

عصير البصل- تهيج واحمرار أو شعور بالحرقان، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.- رائحة قوية قد يصعب التخلص منها.- احتمال اضطراب توازن فروة الرأس مع الاستخدام المفرط.

جل الصبار- احتمالات تحسس خفيفة لدى بعض الأشخاص.- بعض المنتجات التجارية قد تحتوي على كحول أو عطور تسبب تهيجًا.- الإفراط في الاستخدام قد يترك بقايا تجعل الشعر يبدو دهنيًا.

نصائح للاستخدام الآمن- إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام.- تخفيف عصير البصل بزيت ناقل أو ماء لتقليل التهيج.- اختيار جل صبار خالٍ من الكحول والعطور