زيت الزيتون وحبة البركة.. طبيب يكشف فوائدهما

الأحد 15 فبراير-شباط 2026

زيت الزيتون وحبة البركة يُعدّان من المكونات الطبيعية التي تحظى بمكانة واسعة في المأكولات الشعبية والعلاجات التقليدية، إذ يُستخلص زيت الزيتون من ثمار الزيتون ويتميّز باحتوائه على عناصر غذائية مفيدة تدعم الصحة العامة، إلى جانب مذاقه المميز وقيمته الغذائية العالية،

ما يثير تساؤلات حول الفوائد المحتملة عند تناولهما معًا وتأثير هذا المزيج على الجسم.

في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" فوائد تناول زيت الزيتون وحبة البركة على الصحة، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة هديل عرفة أخصائية التغذية العلاجية.

فوائد زيت الزيتون وحبة البركة

إضافة حبة البركة لـ زيت الزيتون يمكن أن يزيد من قيمته الغذائية، فيُعد هذا الخليط مليء بالعناصر الغذائية التي تعود بالفوائد على الصحة، من بين هذه الفوائد التالي:

1- تعزيز صحة الجهاز المناعينسبة عالية من مضادات الأكسدة يحتوي عليها هذا الخليط، الذي يمكن أن تعزز من صحة الجهاز المناعي، ويعمل كعامل طبيعي مضاد للالتهابات والفيروسات، مما يساعد في حماية الجسم من الأمراض.

2- تقليل الالتهابات وآلام المفاصلزيت الزيتون مع حبة البركة يُعد علاجاً طبيعياً فعالاً لتقليل التهابات وآلام المفاصل والروماتيزم، وذلك بفضل احتواء زيت الزيتون على الأوليوكانثال وهو مضاد التهاب طبيعي، وحبة البركة يحتوي على الثايموكوينون، حيث يعملان معاً كمسكنات للألم، ويقللان التيبس، ويدعمان صحة الغضاريف.

3- تنظيم معدلات سكر الدميساهم خليط زيت الزيتون وحبة البركة في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومته، وتساعد حبة البركة في خفض سكر الدم وتنظيم معدلاته.

4- إنقاص الوزنيساهم زيت الزيتون المضاف إليه حبة البركة، في إنقاص الوزن بشكل غير مباشر، عن طريق تحسين الحرق وتقليل الشهية، حيث يعطي إحساسًا بالشبع لفترات طويلة.

5- تعزيز صحة الشعر والبشرةيعمل زيت الزيتون مع حبة البركة على تكثيف الشعر، وعلاج التقصف، بالإضافة إلى ترطيب البشرة، ومحاربة التجاعيد وحب الشباب بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.

كيفية استخدام زيت الزيتون مع حبة البركةللحصول على نتائج فعالة، يمكن تناول ملعقة من زيت زيتون المضاف إليه نصف ملعقة من حبة البركة المطحونة يوميًا